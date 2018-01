Rheinfelden Benefizlauf in Adelhausen bringt viel Geld ein

Fast 450 Teilnehmer sind auf dem Dinkelberg am Start und laufen für krebskranke Kinder.

Mehr als 350 Läufer aus der ganzen Region sowie über 80 Kinder und Jugendliche beteiligten sich am Sonntag am 29. Benefizlauf, der auch in diesem Jahr gemeinsam von TuS Adelhausen und LCM Rheinfelden veranstaltet wurde. Der Erlös geht wie gewohnt an den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg.

Angefeuert wurden die Läufer auch von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und der deutschen Ringerlegende, dem Olympiasieger und Weltmeister Adolf Seeger. Er nahm den OB umgehend an der Laufstrecke in den Würgegriff, um seine nach wie vor gute Form unter Beweis zu stellen. Sieger im Hauptlauf über 10,4 Kilometer wurde bei den Männern Omar Tareq vom TuS Lörrach-Stetten.

Bei den Damen siegte Celine Kaiser aus Herten, die für die Basler Wildcats an den Start gegangen war.

Das genaue Spendenergebnis liegt noch nicht vor – die 200 000-Euro-Marke dürfte der 29. Benefizlauf geknackt haben.