von Roswitha Frey

Das schillernde Leben des venezianischen Schriftstellers und Frauenhelden Giacomo Casanova liest sich wie ein Abenteuerroman. Der Komponist Johan de Meij ließ sich von dieser historischen Figur aus dem 18. Jahrhundert inspirieren und schrieb ein packendes musikalisches Porträt über „Casanova“. Dieses achtsätzige Werk für Blasorchester und Cello erklang als Höhepunkt des großen Benefizkonzerts des Musikvereins Degerfelden unter Leitung von Gordon Hein mit der jungen Cellosolistin Cécile Grüebler am Samstag in der Kirche St. Urban in Herten und am Sonntag in der Kirche St. Josef in Rheinfelden.

Wie Günther Häßler in seiner Moderation sagte, stellte Dirigent Hein sein Orchester vor eine große Herausforderung, denn de Meijs Stück ist in der höchsten Schwierigkeitsstufe angelegt. Es ist eine der wenigen Originalkompositionen für diese ungewöhnliche Besetzung. Umso mehr beeindruckte es die Zuhörer in der vollbesetzten Hertener Kirche, mit welcher Klangdramatik, fesselnden Virtuosität und spieltechnischen Bravour die Bläser, Perkussionisten und die großartige Cellistin diese aufregenden Episoden aus dem Leben des Abenteuers umsetzten. Das Solocello verkörpert den Part des Titelhelden, steht im Zentrum des turbulenten Klanggeschehens, verschmilzt in einigen Passagen auch mit dem Klang des Orchesters. Tonmalerisch geschildert werden in der halbstündigen Aufführung einzelne Szenen wie die Verhaftung, die Gefangenschaft, die Flucht, aber auch opulente Vergnügungen an den Höfen Venedigs.

Mit vehementem Bogenstrich und mit ausladender Gestik legte sich die Solistin Cécile Grüebler in den Cellopart. Sie lotete mit enormer Intensität, warmem Timbre und kraftvollem Ton das klangliche Spektrum dieses Porträts aus. Zusammen mit dem Orchester entfaltete sie in den Sätzen Klangbilder von größter Farbigkeit. Dabei schöpfte sie das Klangvolumen und die Möglichkeiten ihres Instruments wirkungsvoll aus, ließ es in den melancholischen Passagen und Traumsequenzen kantabel, sanglich und warm klingen, gefiel mit strömendem Melos oder mit bezaubernden Pizzicati in einer serenadenhaften Szene. Dann wieder stieg sie in die tiefsten Lagen des Cellos hinab und sorgte in den Episoden der Flucht für rasante Effekte mit unerhört geschmeidigem Spiel. Ebenso stark gefordert war das Blasorchester, das sich unter Heins Dirigat in Höchstform präsentierte. Mit aller Klangmächtigkeit, blitzendem Blech, feinen Holzbläsereinsätzen, kraftvoller Perkussion und dynamisch differenzierter Skala an Bläserfarben interpretierten die Musiker dieses extrem schwierig zu spielende Stück. Sehr klangschön geriet die Szene im Ballsaal, in gesteigerter Dramatik wurden die bedrohlichen Episoden ausgemalt. In diesen hatten nicht nur die blitzsauber und strahlkräftig spielenden Bläser, sondern vor allem die rhythmisch prägnant agierenden Perkussionisten am Schlagwerk und Moritz Petzold am Klavier enorm viel zu tun.

Begonnen hatte das Kirchenkonzert ebenso klangmächtig mit dem „O Fortuna“ und anderen bekannten Motiven aus den „Carmina Burana“ von Carl Orff. Das Orchester, verstärkt durch Günther Häßler an der Orgel, meisterte diese populären Stücke aus den Carmina mit fulminanter Verve, rhythmischer Prägnanz, prächtigem Blech und gewaltigen Steigerungen. Dass sich das Blasorchester auch glänzend auf Filmmusik versteht, hörte man in zwei weiteren Stücken. In „Roll Tide“ aus dem Film „In tiefster Gefahr“ beeindruckten die Musiker durch weiche getragene Melodien. Auch in der Filmmusik aus dem Fantasy-Epos „Dragonheart“ holte Dirigent Hein alles an bläserischer Farbigkeit aus dem Orchester.

Mit dem vom Publikum enthusiastisch bejubelten Konzert wollte der Musikverein Degerfelden der Kirchengemeinde und dem Pfarrer Albin Blümmel Danke sagen dafür, dass sie bei großen Projekten das Gemeindehaus St. Urban in Degerfelden für Proben nutzen dürfen. Der Erlös der Konzerte kommt dem Partnerschaftsverein Bénali/Herten-Degerfelden zu, einem Herzensanliegen des Pfarrers.