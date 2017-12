Rheinfelden Belegschaft von Wohnwelt sammelt für den guten Zweck

Der Möbelmarkt Wohnwelt überreicht eine Spende an die Grünen Damen des Kreiskrankenhauses und an den Förderverein Pro Jugendhaus.

Zum zweiten Mal hat die Belegschaft des Möbelmarktes Wohnwelt im Gewerbegebiet Schildgasse für einen guten Zweck zusammengelegt. Das Unternehmen hat den Betrag der Mitarbeiter verdoppelt, sodass zu Weihnachten 1600 Euro einem guten Zweck zu geführt werden können, erklärte Harald Wick, Geschäftsführer der Wohnwelt, bei der Spendenübergabe an die Grünen Damen vom Kreiskrankenhaus sowie an den Förderverein Pro Jugendhaus. Wick erzählte, dass nach der Umfrage unter den Mitarbeitern an erster Stelle die Grünen Damen standen, diese sich aber bei der Kontaktaufnahme ganz bescheiden zeigten und die Spende nicht annehmen wollten, da der ehrenamtliche Einsatz kaum Kosten verursache.

Für die elf ehrenamtlichen Frauen nahmen Ursula Friedrich und Marie-Lise Raupach die Einkaufsgutscheine für das Möbelhaus entgegen. Den Scheck für den Förderverein Pro Jugendhaus überreichte Wick dem Vorsitzenden Thomas Platzer und Anna Hinnah, Leiterin des Jugendhauses. Das Geld soll für neue Lounge-Möbel oder neue Sonnenschirme verwendet werden. Geschäftsführer Wick erklärte: „Uns liegt es am Herzen, dass die Spende in Rheinfelden bleibt. An dem Ort, wo wir tätig sind.“