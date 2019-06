von Elena Borchers

Die Kommunalwahlen sind vorüber, nun werden die politischen Gremien neu gebildet. Das gilt auch für die Stadtteilbeiräte, die die Belange der Einwohner vertreten und Empfehlungen an die Verwaltung aussprechen können. Während der Kernstadtbeirat neue Mitglieder aus der Bürgerschaft sucht, wollen in Warmbach alle bisherigen weitermachen. Doch auch dort können sich Interessenten melden. Der Nollinger Ausschuss wird nun auch zum Beirat umgewandelt, wodurch sich die Mitgliederzahl erhöht.

Gustav Fischer verlässt den Kernstadtbeirat

Die Besetzung des Kernstadtbeirats, der aus acht ordentlichen Mitgliedern und acht Stellvertretern besteht, wird sich definitiv ändern. Vier Mitglieder möchten ausscheiden: Für Ellen Haubrichs, Heidi Weiß (Stellvertreterinnen) sowie die ordentlichen Mitglieder Elif Ünal und Sprecher Gustav Fischer müssen Nachfolger gefunden werden. „Mir ist es besonders wichtig, dass so viele fachkundige Bürger wie möglich im Beirat mitreden können“, so Fischer. Er selbst hört auf, weil sich „seine Lebensplanung mit 72 Jahren etwas anders gestaltet“.

Rheinfelden Immer diese Autofahrer: Sie parken, wo sie nicht dürfen, und fahren zu schnell Das könnte Sie auch interessieren

Wer Interesse hat, kann sich melden

Bislang waren drei ordentliche Mitglieder im Beirat zugleich Gemeinderatsmitglieder. Weitere Gemeinderäte hatten laut Fischer bewusst auf eine ordentliche Mitgliedschaft verzichtet, um diesen Platz für Bürger freizuhalten. Wenn es nach Fischer geht, sollen auch im neuen Beirat mindestens vier Mitglieder sitzen, die nicht zugleich Gemeinderäte sind. Wer Interesse hat, dem Kernstadtbeirat beizutreten, kann sich bis Donnerstag, 4. Juli, bei Fischer melden, per E-Mail (gustav1.fischer@gmail.com) oder unter Telefon 07623/31 49. Voraussetzung ist ein Hauptwohnsitz in der Kernstadt.

Wahlvorschlag geht in den Gemeinderat

Nachdem die Verwaltung die Angaben geprüft hat, kommen die bisherigen Mitglieder sowie die Anwärter am Dienstag, 9. Juli, 19 Uhr, im Treffpunkt Gambrinus zusammen. Dort wird der neue Beirat in geheimer Wahl gewählt. Dieser Wahlvorschlag wird an den Gemeinderat übergeben, der schlussendlich darüber zu entscheiden hat.

Das Gremium soll massiver auftreten

Seit seiner Gründung im Frühjahr 2018 hat sich der Beirat mit zahlreichen Themen befasst – darunter das umstrittene Bauprojekt im Bereich Schiller- und Güterstraße, die Zukunft der Friedrichstraße sowie Verkehr und Parken. Die Friedrichstraße sei definitiv ein Thema, das weiterhin auf der Agenda stehe, so Fischer. Er wünscht sich, dass der neue Beirat künftig „massiver“ gegenüber der Stadtverwaltung auftrete, um seine Themen in den Gemeinderat zu bringen. Bisher seien viele Anliegen gar nicht erst in dem Gremium behandelt worden.

Nollinger Ausschuss ist seit fünf Jahren aktiv

In Nollingen gibt es mit dem Nollinger Ausschuss schon seit fünf Jahren eine Vertretung von Bürgern. Gemäß der städtischen Richtlinie für die Bildung von Stadtteilbeiräten von November 2017 wird der Nollinger Ausschuss nun ebenfalls in einen Stadtteilbeirat umgewandelt. Bisher bestand der Ausschuss aus drei Gemeinderatsmitgliedern (vor dem Tod von Emil Franz Anfang 2017 waren es vier) und drei Bürgern. Das neue Beirat wird sich aus sechs ordentlichen Mitgliedern und sechs Stellvertretern zusammensetzen.

Rheinfelden Der Nollinger Ausschuss auf dem Weg zum Stadtteilbeirat Das könnte Sie auch interessieren

Man muss im Stadtteil wohnen

Wer im Nollinger Beirat mitwirken möchte, kann sich an Sprecher Rainer Vierbaum (rainer.vierbaum@online.de) oder ein anderen Gemeinderat wenden. Voraussetzung ist auch hier laut Richtlinie ein Hauptwohnsitz im Stadtteil, was Vierbaum jedoch bedauert. „Im bisherigen Ausschuss saßen auch Mitglieder aus anderen Ortsteilen, so hat eine gute Befruchtung stattgefunden“, sagt er. Künftig befürchte er, dass man „im eigenen Saft“ kochen werde.

Es gibt keine Wahl der neuen Mitglieder

In Nollingen findet keine Wahl der neuen Mitglieder statt. Die Liste mit Interessenten werde innerhalb der CDU-Fraktion, der auch Vierbaum angehört, gesichtet und ein Vorschlag dem Gemeinderat übergeben, der die Beiräte schlussendlich benennt. Der Nollinger Ausschuss hat sich bisher vor allem mit der städtebaulichen Weiterentwicklung von Unter- und Oberdorf, einer angemessenen Innenverdichtung und Verkehr beschäftigt.

Alle Mitglieder wollen in Warmbach weitermachen

Auch im Warmbacher Beirat findet keine eigene Wahl statt. Laut Sprecher Dieter Wild habe man grundsätzlich keinen Bedarf an neuen Mitgliedern, da alle bisherigen Mitglieder, sechs ordentliche und sechs Stellvertreter, weitermachen wollten. „Wer aber Interesse hat, mitzumachen, ist herzlich eingeladen“, sagt Wild. Die nächste Sitzung findet am Mittwoch, 3. Juli, 19 Uhr, in der Alten Schule Warmbach statt. „Sollten Interessenten kommen, werden wir uns sicher einvernehmlich einigen, das hat beim letzen Mal auch gut geklappt“, so Wild. Der Gemeinderat hat das letzte Wort.

Rheinfelden Der Stadtteilbeirat wünscht sich eine Stellplatzsatzung für Warmbach Das könnte Sie auch interessieren

Dieter Wild wünscht sich auch Nicht-Gemeinderäte

Auch Wild ist es wichtig, dass besonders viele „Nicht-Gemeinderäte“ im Beirat vertreten sind. Bisher gilt das für neun der ingesamt 16 Mitglieder (inklusive Stellvertreter). Bei den Themen handle meist um „kleine Dinge“, so Wild, die die Bürger beschäftigten, etwa neue Bänke auf dem Friedhof und Spielplatz. Auch der Verkehr sei immer ein Thema. „Große Schläge wird es auch weiterhin kaum geben“, sagt Wild.