von Horatio Gollin

Obgleich es schon deutlich wärmer beim Sparkassen-Triathlon war, kommt das Sportereignis bei den Triathleten gut an. Mehr als 300 Triathleten starten im Freibad. Aus Rücksicht auf die Sportler wird der erste Aufenthalt in der Wechselzone neutralisiert.

„Es war schon wärmer, aber man kann sich trösten, dass es trocken bleibt und noch wärmer werden soll“, begrüßt Wettkampfmoderator Marcus Wild die Sportler zum elften Sparkassen-Triathlon im Freibad und im Europastadion über Lautsprecher. Während die einen sich noch in der Wechselzone einrichten, pilgern die anderen schon zum Schwimmerbecken, wo die getakteten Starts anstehen. „Wer bist du? Wie bist Du kleidertechnisch ausgestattet“, hält Wild einen Triathlet auf, der sich als Selim Cevik vorstellt. Angesichts der geringen Temperatur meint Cevik, dass er seine Handschuhe vergessen hat. Prompt stellt ihm der Moderator seine zur Verfügung und legt sie dem dankbaren Sportler beim Ausstieg aus dem Schwimmerbecken parat. „Ich hab noch ein zweites Paar dabei.“

Angesichts der niedrigen Temperatur unter zehn Grad dürfen nach den Verbandsregeln die unter 18-Jährigen nicht starten, erklärt Hans Winzen vom veranstaltenden Triathlon-Team Rheinfelden. Auch auf die anderen Athleten haben die Organisatoren Rücksicht genommen und der Aufenthalt in der Wechselzone wird bis maximal 15 Minuten nicht gemessen. Mit Zeitmatten zwischen Schwimmbecken und Wechselzone sowie beim Verlassen der Zone mit dem Rad wird der Aufenthalt erfasst. Winzen erklärt, dass sich die Sportler wegen der Kälte nicht unter Zeitdruck nach dem Schwimmen abtrocknen und umziehen sollen. Am Rand der Wechselzone haben die Organisatoren auch Umkleidezelte aufgestellt, die von einigen Athleten genutzt werden.

In der Competition-Klasse legen die Triathleten zunächst 700 Meter im Zickzack-Kurs im Schwimmerbecken zurück. Über Lautsprecher weist Wild die Sportler an, dass die schnellsten zuerst starten sollen und die langsameren am Schluss, damit es zu möglichst wenig Überholvorgängen im Becken kommt. Mit dem Rad geht es dann über den Nollinger „Pain Hill“ die Wannengasse hoch nach Obereichsel und über Degerfelden und Herten zurück ins Europastadion. In der Competition-Klasse machen die Triathleten die 13 Kilometer lange Runde zweimal, in der Experience-Klasse fahren sie nur eine Runde, bevor sie auf die Laufstrecke zwischen Europastadion und Nollingen wechseln. In der Competition-Klasse gilt es zwei Runden à 3,5 Kilometer Länge zu laufen, in der Experience-Klasse legen die Sportler vier Kilometer zurück.

Beim VIP-Empfang zum Start begrüßte Reinhard Börner Sponsoren und Gäste zum Winter-Triathlon in Rheinfelden. Aus dem Schweizer Rheinfelden waren Stadträtin Susanne Schlittler (Sport-Ressort) und Urs Knöpfli von der Sportkommission gekommen. Börner führte aus, dass es das Ziel sei, den Triathlon wieder mit dem Schweizer Rheinfelden zu verbinden und für die neue Streckenführung auf deutscher Seite dafür schon ausgelegt sei. „Das sind aber noch Zukunftsträume, vielleicht klappt es nächstes Jahr“, meinte Börner. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt lobte den professionell ausgerichteten Event. 313 Triathleten trotzten dem Wetter, das Gros von 270 Sportlern in der Competition-Klasse. Davon nutzten 72 Triathleten den Wettkampf als Einzelwertung für die Landesliga Süd.

Unter die ersten 20 zu kommen, hatte sich Yves Kissling aus Basel zum Ziel gesetzt. Der Rheinfelder Triathlon ist für ihn aber zunächst ein Trainingswettkampf in Vorbereitung auf die Saison. Er hatte schon am Rheinfelder Triathlon im vergangenen Jahr teilgenommen und lobte, dass damals alles „tipptopp“ organisiert war. Seine Hoffnung erfüllte sich und Kissling lief als Neunter ein. Zum ersten Mal an dem Sportereignis nahm Michael Nowitzki aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart teil. Er erzählte, dass seine Freundin aus Rheinfelden kommt und er deshalb die Saison in Rheinfelden beginnt. Auch der Freiburger Fabian Hegar startete zum ersten Mal in Rheinfelden. Der Leistungssportler hat Erfahrung mit Biathlon, aber es ist sein erster Triathlon, berichtete er. Für ihn ist es wichtig, Erfahrung in der Wechselzone zu sammeln, weil er sich für den Iron Man in Roth angemeldet hat. In Rheinfelden kam er immerhin auf den 26. Rang.

Die Ranglisten werden veröffentlicht unter http://www.sparkassen-triathlon.eu/ergebnisliste-2019