Der Karsauer Zunftabend machte dem Publikum viel Freude. Die Seitenhiebe in die Schweiz und die Begebenheiten aus dem Alltag sorgten für Lachsalven. Viel Spaß bereiteten auch die vielen Tanzvorführungen.

In Superlativen schwelgten die Narren am Wochenende beim Zunftabend in Karsau. Der neue Zunftmeister Dennis Räuber hat seine Zunftabend-Premiere bestens bestanden. Und für alle, die es noch nicht wussten, hat Oberbürgermeister Klaus Eberhardt