Rheinfelden Beim Recyclinghof in Herten geht es vorwärts

Die neue Anlage soll Ende Juli eingeweiht werden. Der Termin für die endgültige Inbetriebnahme ist dagegen noch offen.

Der Recyclinghof in Herten wird seit März 2017 umgebaut und ist seither geschlossen. Nachdem unerwartet weitere Altablagerungen gefunden worden waren, hatte sich der geplante Eröffnungstermin von November 2017 auf unbestimmte Zeit verschoben. Mittlerweile gibt es zwar einen offiziellen, nicht-öffentlichen Einweihungstermin Ende Juli. Wann der Hof jedoch tatsächlich in Betrieb genommen wird, ist noch nicht klar.

Eigentlich sollte die Eröffnungsfeier mit Landrätein Marion Dammann bereits am 21. Juni stattfinden, das hatte die Abfallwirtschaft bekanntgegeben. Da der Landrätin jedoch ein Termin dazwischengekommen sei, wurde die Feier verschoben und findet nun am Donnerstag, 26. Juli, statt. Dass die Öffentlichkeit nicht an der Feier teilnehmen kann, hat laut Silke Bienroth, Betriebsleiterin der Abfallwirtschaft des Landkreises Lörrach, einen ganz pragmatischen Grund – auf dem Gelände stehen nicht genügend Parkplätze zur Verfügung.

Der Termin für die eigentliche Inbetriebnahme steht jedoch noch nicht definitiv fest. Grund dafür sei, dass derzeit geprüft werde, ob die von zwei Bürgerenergiegenossenschaften geplante Photovoltaik-Anlage auf der Überdachung des Recyclinghofes noch vor der Inbetriebnahme installiert werden kann. Laut Bienroth sollte der Betrieb spätestens mit der feierlichen Eröffnung aufgenommen werden, ob es sogar vorher schon möglich sei, sei fraglich.

Was die Erdarbeiten angeht, würden gerade die letzten Arbeiten an der Entwässerung und an den Elektroanschlüssen durchgeführt, wie die Abfallwirtschaft mitteilt. Die Elektroarbeiten kämen gut voran, jedoch habe sich erst vor ein paar Wochen ergeben, dass der Energieversorger doch einen neuen Anschluss herstellen muss. Die Lieferzeit für die dafür notwendige Trafostation sei leider nicht einkalkuliert. Die Asphaltarbeiten sollen laut Bienroth am 11. Juni beginnen, plangemäß dauern diese rund fünf Tage. „Ein wenig sind wir auch hier von der Wetterlage abhängig“, gibt sie zu bedenken. Nach Abschluss der Asphaltarbeiten müssen noch die Zäune und die Toranlagen installiert werden. „Das sind die wesentlichen ausstehenden Arbeiten, daneben gibt es noch eine Liste abschließender Arbeiten an den bereits ausgeführten Gewerken“, so Bienroth.

Außerdem seien die Nacharbeiten an der Deponieoberflächenabdichtung noch nicht ganz abgeschlossen, diese sollen aber erst nach der Inbetriebnahme des Recyclinghofes wieder aufgenommen werden, um mit den anderen Arbeiten schnellstmöglich voranzukommen. „Es muss damit gerechnet werden, dass auch nach der Inbetriebnahme noch kleinere Nachtragsarbeiten erfolgen müssen“, so Bienroth. So hänge etwa die abschließende Verlegung der Stromanschlüsse auch vom genauen Standort der Container ab. Diese Arbeiten könnten aber an den Schließtagen des Recyclinghofes stattfinden und würden die Inbetriebnahme nicht verzögern.

Die Stadt sei bereits angefragt, ob die erweiterte Fläche des Recyclinghofs in der Werderstraße weiterhin genutzt werden kann, bis die Stadt diese für ihren Werkhof selbst benötigt. Die Öffnungszeiten werden nach der Inbetriebnahme des Hofes in Herten dann wieder eingeschränkt.

Dies wird aber frühzeitig und umfassend mitgeteilt und, wenn erforderlich, verspricht Beinroth, wenn nötig werde auch eine Übergangszeit in Kauf genommen, in der Herten schon in Betrieb ist und Rheinfelden noch erweitert geöffnet ist.