von Horatio Gollin

Der neunte Lichtereinkaufsabend hat zahlreiche Besucher in die Innenstadt gelockt. Foodtrucks, Livemusik und Tanzaufführungen haben die Menschen angezogen. 30 Geschäfte hatten zudem ihre Türen bis in die Abendstunden geöffnet.

Ein Ballonumzug ging durch die Innenstadt und gegen den blauen Himmel über dem Hochrhein-Center boten die zahlreichen aufsteigenden Ballons ein schönes Bild. Bürgermeisterin Diana Stöcker und Gabriele Zissel vom Stadtmarketing der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WST) führten rund 100 Kinder mit Eltern und Familie vom Rathaus in Schlaufen durch die Fußgängerzone. Am Oberrheinplatz gab es für jedes Kind einen zweiten Ballon. Die Kinder knoteten Teilnahmekarten für ein Gewinnspiel zum Lichtereinkaufsabend daran fest. Es werden regionale Freizeitpreise wie Schwimmbadeintritte, Tschamberhöhlenbesuche oder in einen Freizeitpark verlost.

Zur Unterhaltung trugen auch Auftritte der Meisterklasse von Just Dance bei. | Bild: Horatio Gollin

Zum neunten Mal organisierten die WST und der Stadtmarketingverein Pro Rheinfelden mit den Geschäften die Veranstaltung. Stöcker lobte, dass sich die Organisatoren immer etwas Neues einfallen ließen, wie jetzt den Ballonumzug. „Das war eine sehr schöne Aktion, vor allem für Kinder. Ich freue mich darauf, wie es nachher im Dunkeln aussieht“, sagte Jürgen Maulbetsch, Gewerbeschulleiter und Sprecher des Stadtteilbeirats Rheinfelden.

Eine Firma für Illuminationsveranstaltungen aus Lahr hat die stimmungsvolle Beleuchtung in den Straßen aufgebaut. Blau, Gelb, Lila, Grün und Rot: Mit farbigen Spots am Boden oder an den Straßenlaternen wurden Häuser angestrahlt. In der Karl-Friedrich-Straße erstrahlten die Bäume abwechselnd in Rot und Grün. In der Zähringer Straße setzten bewegte Lichtmuster die Gebäude in Szene. Im Kastanienpark schwenkte ein Scheinwerfer durch die Bäume und erzeugte Licht- und Schatteneffekte im herbstlichen Laub. Auf dem Friedrichplatz, wo Haymen Rockabilly Rock- und Pop-Coversongs spielten, flackerten Flammen in Schalen.

Ein wahres Meer aus Kerzen illuminierte die Schusterstraße, wo Gregory Pan mit seiner Panflöte vor dem Schatzkästlein eine stimmungsvolle Atmosphäre schuf und der Elternbeirat der Kindertagesstätte St. Michael Würstchen verkaufte. Überall vor den Geschäften hatten die Inhaber mit Kerzen und Laternen dekoriert.

Das Konzept Erlebnis-Einkauf funktionierte und in den Straßen war viel los. Besonders auf dem Oberrheinplatz, wo für zwei Tage ein Dutzend Food-Trucks zum Schlemmen einluden. Die Besucher griffen bei herzhaften Schaschlik-Spießen, Cevapcici im Fladenbrot, Bacon-Cheese-Burger oder Ofenkartoffeln mit Chili con Carne zu. Bei holländischen Poffertjes, belgischen Waffeln und Crêpes kamen auch Freunde der Süßen Speisen auf ihre Kosten. Bis spät in den Abend war auf dem Kirchplatz Programm geboten, wo Schüler der Tanzschule Just Dance ihr Können zeigten. Zwischen den Auftritten nutzten viele Paare die Möglichkeit, selbst einen Tanz zu wagen.

„Das mit den Lichtern ist immer schön und eine nette Aktion. Man sieht, dass es ankommt. Es ist eine Chance zum Bummeln“, sagte Gemeinderätin Karin Paulsen-Zenke, die auch einkaufen gehen wollte. Im Schuhhaus Werdich gab es für Kinder Zuckerwatte. „Der Lichtereinkaufsabend ist angesehen in Rheinfelden. Das hat schon Eventcharakter, aber die Resonanz fehlt noch ein bisschen“, sagte Geschäftsführerin Anja Eberle. Das Verkaufen stehe nicht im Vordergrund, sondern sich alten und neuen Kunden zu präsentieren. In Pink erstrahlte die Look Boutique. Den Treppeneingang hatte Inhaberin Nena Andrasev mit Kerzen und Kürbissen dekoriert. „Es ist ein Angebot, dass die Leute zusammen kommen“, sagte Nena Andrasev und: „Die Leute nehmen das gut an.“

Die Idee

„Diese ganzen Veranstaltungen werden gemacht, um die Attraktivität der Innenstadt zu steigern“, sagte Bürgermeisterin Diana Stöcker. Die Kunden sollen nicht bloß in die Geschäfte schlendern und wieder hinaus, sondern auch die stimmungsvolle Atmosphäre mit den Lichtern genießen. 30 Geschäfte beteiligten sich an der verlängerten Öffnungszeit bis 22 Uhr.