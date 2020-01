von Ingrid Böhm

Sechs Stunden lang heißt es im Mai zum dritten Mal Kultur satt in beiden Rheinfelden. Dann sind drei Jahre um seit der jüngsten Kulturnacht, in der Kreative die kulturelle Bandbreite über den Rhein hinweg zeigten und Plätze belebten. Die Resonanz fiel überwältigend aus. Die Vorbereitungen für die nächste Kulturnacht laufen. Allein für die badischen Auftrittsorte haben sich mehr als 50 Teilnehmer gemeldet. Für Kulturamtsleiter Claudius Beck heißt das jede Menge Arbeit.

Die Kosten Die Kulturnacht am 8. Mai ist für das Publikum gratis. Die Stadt Rheinfelden wird in das Kulturangebot etwa 30.000 Euro investieren. Kosten fallen etwa für Bühnen und Technik an.

Die ersten Übersichtspläne hat das Kulturamt schon in Tabellen erarbeitet, aber das ist erst der Anfang, weiß Beck als erfahrener Veranstalter. Auf den Feinschliff kommt es jetzt an und der besteht darin, bis Anfang Februar die Programmvorschläge und Wünsche der Akteure zu sichten. Die Teams beider Rheinfelden stehen vor einigen Herausforderungen, obwohl die Auftrittsmöglichkeiten sich wieder auf 20 Veranstaltungsorte auf beiden Seiten des Rheins verteilen.

Als Beck im Frühjahr 2014 mit dem Format durchstartete, wusste er nicht, dass er sich zum Trendsetter einer Bewegung im Kreis Lörrach machen wird. Auch Weil am Rhein und Lörrach haben entdeckt, dass es Sinn hat und Spaß macht, die Städte kulturell zu vernetzen und die Menschen einander näher zu bringen. Ob das Modell bei einer zweiten Auflage von Erfolg gekrönt wird, war bei der zweiten Kulturnacht als Frage im Raum gestanden. Der Überraschungseffekt lässt sich nicht wiederholen, aber überraschend gestaltete sich das Angebot für ein großes Publikum aller Altersklassen.

Pendeln über die Rheinbrücke

Damit die Besucher möglichst viel erleben, sehen und hören, was die Musikschulen beider Städte und die zahlreichen Musik- und Gesangvereine leisten, hat Beck die Veranstaltungsorte stärker auf die Innenstadt konzentriert. Spielplatz Schwedenstraße, alte Schmiede Nollingen und Gelände am Stadtrand fallen wegen der weiten Wege weg. Das Jugendzentrum und die Kaltenbachstiftung sind fester Bestandteil der Kulturnacht im Tutti-Kiesi. Bands, Licht- und Feuershow sowie Singer-Songwriter-Auftritte sind nach dem Erfolg von 2017 wieder angesagt. Der Shuttlebus, der die Kulturfreunde befördert, wird wie 2017 und 2014 wieder über die alte Rheinbrücke pendeln.

Zu später Stunde die Stadtbibliothek zu besuchen, war 2014 gefragt. | Bild: Archiv Ingrid Böhm

Neu als Bindeglied am Rhein installiert das Kulturamt eine Bühne am Salm­egg. Dort trifft Rheinfelden/Schweiz im Wechsel Baden. Diesen Freiraum am Rhein werden Ballettgruppen der VHS Rheinfelden nutzen, außerdem No Limits (A-cappella-Sängerinnen aus Herten), das deutsch-schweizerische Big-Sound-Orchestra, die Chat Pître (Schweiz) mit Jazz, World-Musik und mehr, ein deutsch-schweizerisches Chorprojekt sowie die Formation Meine Herren aus Baden mit deutschsprachigem Pop und Rock. „Zeigen, was wir haben“ ist auch bei der dritten Kulturnacht Becks Motto, zugekauft fürs Programm wird fast nichts.

Zwei neue Bühnen

Zwei neue Bühnen spielen eine wichtige Rolle: eine am Haus Salmegg und die andere auf dem Kirchplatz. Da die Christuskirche nicht innen bespielt wird, weil die Chöre im Bürgersaal auftreten, können sich im Freien die Musikvereine entfalten: Stadtmusik, MV Karsau und Adelhausen, Sax-Ensemble und Brassband Bierranias. Der erste Auftritt gehört dem Just Feel Good Studio aus der Schweiz mit einer Tanz- und Trampolin-Show.

Weitere Spielorte

Auf einer weiteren Bühne auf dem Friedrichplatz spielen Bands. Unter anderem gibt es ein Wiedersehen und mit DMP und Anna Lu. Orgelmusik mit Rainer Marbach wird in der katholischen Kirche St. Josef erklingen. Der Lesesaal der Stadtbibliothek gehört der Kleinkunst mit Gänseblümchen, Querfeldrhein und Tempus fugit. Der Treffpunkt Gambrinus öffnet die Türen für Ensembles im intimeren Rahmen. Auch die Straße und das Teehüsli sind Spielorte. In der Nachbarstadt spielt sich der Kulturaustausch ebenfalls an mehreren Standorten ab: Kurbrunnen, Musiksaal, Kapuzinerkirche, Stadtkirche, Stadtbibliothek und Fricktaler Museum werden den Rahmen für Auftritte aus beiden Städten geben.