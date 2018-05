Rheinfelden Bei der Musical Night des Musikvereins Degerfelden stehen Stars aus König der Löwen und Bodyguard auf der Bühne

Emanuele Caserta, der sonst auf der Bühne von der König der Löwen in Hamburg steht, tritt neben Aisata Blackman als Starsolist in der zweiten Musical Night des Musikvereins Degerfelden auf, die vom 11. bis 13. Mai drei Mal über die Bühne des Bürgersaals geht. Roswitha Frey hat bei den Proben in Rheinfelden mit ihm gesprochen.

Der Flieger aus Hamburg hatte zwar Verspätung, doch der mit großem Hallo und viel Beifall freudig begrüßte Stargast kam dennoch rechtzeitig zur Probe: Gut gelaunt, quirlig und temperamentvoll erschien Emanuele Caserta zu den gemeinsamen Proben mit dem Musikverein Degerfelden und dem Projektchor im Gemeindehaus St. Ubald. Caserta tritt neben Aisata Blackman als Starsolist in der zweiten Musical Night auf, die vom 11. bis 13. Mai drei Mal über die Bühne des Bürgersaals geht.

Der junge italienische Musical-Darsteller war schon vor zwei Jahren bei der ersten Musical Night des Degerfelder Musikvereins zum Publikumsliebling avanciert. „Es hat mir total Spaß gemacht“, schwärmt der aus Ischia stammende Sänger von der Stimmung, dem enthusiastischen Publikum und der harmonischen Zusammenarbeit mit dem Blasorchester und dem Projektchor.

Profi lobt Musiker aus Degerfelden

„Das sind Leute, die mit so viel Leidenschaft, so viel Seele und Tiefe dabei sind“, begeistert sich der Profi, der unkompliziert und sympathisch wirkt und Feuer und Flamme für das Projekt ist. Er habe „künstlerisch den allergrößten Respekt“ vor dem, was Dirigent und Arrangeur Gordon Hein mit seinen Mitwirkenden auf die Beine stellt. Außerdem verbinde ihn eine gute Freundschaft.

Deshalb habe er sofort Ja gesagt, als er für die zweite Auflage der Musical Night angefragt wurde. Und als er an diesem Montag in Hamburg spielfrei hatte, setzte er sich ins Flugzeug, um abends mit dem Blasorchester und dem Chor zu proben. Am nächsten Morgen um sechs ging es wieder zurück, da dort schon wieder Shows anstanden. In Hamburg spielt Caserta in „König der Löwen“.

Rollenwechsel beim König der Löwen

Abwechselnd ist er in dem Erfolgsmusical von Elton John mal als Löwe Simba, als Timon oder als Ed und Banzai eingesetzt. Diese Figuren in dem in der afrikanischen Serengeti spielenden Musical zu verkörpern, fordert Wandlungsfähigkeit und Flexibilität vom Darsteller. Doch gerade diese Abwechslung liebt er.

Der junge Musical-Tenor hat nach seinem Studium an der Musical-Schule in Parma unterschiedlichste Parts gespielt, etwa in „Oliver Twist“ und als Flaschengeist in „Aladdin“, war auch als Sänger in einer Band aktiv. Auf Bühnen in Italien war er in der Hauptrolle des Quasimodo in „Der Glöckner von Notre Dame“ zu erleben.

Emanuele Caserta spielte auch schon in Tarzan und Rocky

2012 kam Emanuele Caserta nach Deutschland, spielte in Hamburg und Stuttgart in „Tarzan“ den Terk, den besten Freund des Titelhelden. In Stuttgart war er im Ensemble von „Rocky“ mit dabei, bevor er aktuell an der Alster in „König der Löwen“ engagiert ist. Caserta lebt in Hamburg, denn dies sei Deutschlands Musical-Metropole und biete für Darsteller die meisten Möglichkeiten.

Bei der Musical Night im Rheinfelden wird er Songs aus „König der Löwen“ und „Rocky“ bringen, Erfolgshits, in denen er in seinem Element ist. Der dynamische Sänger freut sich aber auch darauf, in anderen Songs abseits der gängigen Hits zeigen zu können, was er stimmlich an Power und Emotion drauf hat. So wird Caserta „Wie wird man seinen Schatten los“ aus dem Musical „Mozart!“ singen, was eine spannende Herausforderung ist.

Sarah Kettenmann freut sich auf ihren zweiten Auftritt bei der Musical Night

Mit Sarah Kettenmann wird er außerdem ein Duett aus „Frozen“ sowie das Duett „Wahres Glück“ aus „Rocky“ singen. Auch die junge Sängerin aus Heidelberg ist zum zweiten Mal bei der Musical Night mit von der Partie. Sarah Kettenmann hat begeistert zugesagt, weil es ihr so gut gefallen hat, und wird auch ein Solo aus „Fame“ beisteuern.

Erstmals in Rheinfelden zu Gast ist Musical-Star Aisata Blackman, die als Hauptdarstellerin in „Bodyguard“ in Stuttgart Triumphe feiert. Die Niederländerin mit karibischen Wurzeln spielt und singt in diesem Musical die Souldiva Rachel Marron, die sich in eine Liebesgeschichte mit ihrem Leibwächter verstrickt. In dieser Show singt Aisata Blackman zahlreiche Lieder und Megahits von Whitney Houston mit Charisma, Kraft, Wärme und emotionaler Gänsehautfeeling, dass ihr die Musicalfans zu Füßen liegen.

Aisata Blackman nahm an „The Voice of Germany“ teil

Die Sängerin mit der glamourösen Ausstrahlung und der grandiosen Stimme ist 2012 dem Fernsehpublikum in der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ bekannt geworden. Die in Gesang, Tanz und Schauspiel ausgebildete Künstlerin, die in den 1990er Jahren mit einer eigenen Band tourte, eroberte auch die Musical-Bühnen, so in Stuttgart in „Rocky“.

2016 konnte sie in der Hauptrolle der Revuesängerin Deloris von Cartier, die sich auf der Flucht vor Gangstern in ein Kloster rettet, im Musical „Sister Act“ in Berlin ihr vokales und schauspielerisches Temperament voll entfalten. In Rheinfelden wird Aisata Blackman in Songs aus „Sister Act“ und „Bodyguard“ glänzen. Daneben singt sie einen Titel aus „Rebecca“, die Fans dürfen gespannt sein.

Den Kontakt zu der gefeierten Musicaldiva hat Emanuele Caserta eingefädelt, der Aisata Blackman aus der gemeinsamen Stuttgarter Zeit in „Rocky“ kennt. Caserta freut sich, dass es geklappt hat und er und Aisata Blackman nun als Stars der Musical Night den Saal zum Kochen bringen werden.

Nur noch wenige Restkarten für die Musical Night

Die Musical Night 2 des Musikvereins Degerfelden findet am 11. und 12. Mai, 20 Uhr, sowie 13. Mai, 17 Uhr, im Bürgersaal Rheinfelden statt. Aufgrund der hohen Nachfrage gibt es nur noch Karten für die Vorstellung am Sonntag, 13. Mai, (Einlass und Catering ab 16 Uhr). Es empfiehlt sich aber laut Veranstalter, nicht auf die Abendkasse zu hoffen, sondern sich die Karten noch rechtzeitig im Vorverkauf bei Buchhandlung Merkel Rheinfelden, der Tourist Info Rheinfelden, Presse Löffler in Herten, Birlin-Mühle in Degerfelden, oder online bei www.reservix.de zu besorgen.