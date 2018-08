von Horatio Gollin

Seit der direkte Weg vom Adelberg zum Bahnhof wegen Bauarbeiten gesperrt ist, nimmt die Vermüllung bei der Adelbergkirche so schlimme Ausmaße an, dass der Technische Dienst vorübergehend die Reinigung des Platzes einstellte. Werner Nuss von der altkatholischen Gemeinde hofft, dass es wieder besser wird, wenn der Weg wieder geöffnet wird.

Allerhand Unrat im Gebüsch

Im Gebüsch an den Bahngleisen vor der Adelbergkirche liegen zwischen Zeitungspapier und Unrat eine Wodkaflasche und ein Wasserkocher. Im Gebüsch finden sich auch eingesaute Taschentücher und vertrocknete menschlichen Hinterlassenschaften. Auch dort, wo noch vor kurzem die Bänke standen und ein Mülleimer hing, sammelt sich Abfall, der auch über die Wiese verstreut ist. „Fast jeden Tag müssen wir zum Aufräumen hierher“, ächzt Klaus Neubert vom Technischen Dienst (TD) der Stadt. „Wir müssen doch in ganz Rheinfelden putzen“, klagt er. Den Vorplatz der Adelbergkirche sauber zu halten, kostet den TD einfach zu viel Zeit. „Früher war das ein schöner Platz, aber die Leute versauen das alles.“

Bänke und Mülleimer sind nicht mehr da

Von den Bänken wurden mittlerweile schon die Sitzflächen abmontiert, nachdem sich Werner Nuss, der die Adelbergkirche seit Jahren für die altkatholische Gemeinde betreut, bei der Stadtverwaltung über die Zustände beschwert hatte. Nuss erklärt, dass seit der Weg hinter der Kirche gesperrt wurde und Passanten, Spaziergänger sowie Hundehalter nicht mehr an der kleinen Kirche vorbeikommen, die Vermüllung auf dem Vorplatz stark zugenommen hat. Dass die Stadtverwaltung aber nicht nur die zwei Bänke demontierte, um die Aufenthaltsqualität für die dort Lagernden zu verringern, sondern dabei auch den Mülleimer entfernte, war nicht in seinem Sinn.

Werner Nuss plädiert für ein Schild

Da auf dem Vorplatz nicht nur Müll hinterlassen wird, sondern auch Kot, spitze sich die Situation zu. Nuss war erschrocken, als er vom TD mitgeteilt bekam, dass die Reinigung des Platzes den Mitarbeitern nicht mehr zuzumuten sei. „Da lagen päckchenweise Taschentücher verstreut und überall Haufen auf der Wiese“, erzählt Neubert. Mittlerweile hält der TD den Vorplatz wieder sauber, und um die Kirche herum schaut Nuss nach dem Rechten. Beide stimmen überein, dass die Situation schon schlimmer war, aber Nuss ist nicht zufrieden und möchte, dass der Mülleimer wieder angebracht wird und dass das Ordnungsamt ein Schild aufstellt, das Alkoholkonsum und Lagern vor der Kirche untersagt. Seitens des Ordnungsamtes heißt es, dass es noch rechtlich geklärt werden muss, ob dort so ein Schild aufgestellt werden kann.

Graffiti an der Kirche

Erst vor kurzem wurde die Kirche auch wieder mit Graffiti verunstaltet. Unleserliche schwarze Schriftzüge. Nuss erklärt, dass für die Entfernung laut Mietvertrag die Stadtverwaltung zuständig ist. Zu solchen Schmierereien kommt es an der Adelbergkirche immer wieder. „Wir hatten sogar schon Hakenkreuze an der Kirche“, erzählt Nuss empört. Er hat die Hoffnung, dass die Situation sich wieder entspannt, wenn der Bauzaun verschwindet und die Kirche wieder an einem belebten Weg liegt. Umso verblüffter war er, als zwischen der Kirche und der neuen Adelbergbebauung ein Zaun errichtet wurde, der bis zur Lärmschutzwand an den Gleisen durchgezogen wurde.

Zaun soll Kinder und Hunde von der Baustelle fern halten

Nuss rief sofort das Bauamt an und verweis darauf, dass dort ein Weg geplant sei, der auch für Feuerwehr oder Rettungswagen als Zufahrt zur Kirche gedacht ist. Im Gespräch mit der Stadtverwaltung und dem Bauunternehmen stellte sich heraus, dass der Zaun nur vorübergehend bis zu den Gleisen geführt wird. Damit war Nuss wieder einverstanden, da der Zaun verhindern soll, dass Kinder und Hunde auf die Baustelle laufen können. Wenn die Baustelle abgeschlossen ist, wird der Zaun anders geführt und auch ein Weg als Rettungszufahrt zur Adelbergkirche angelegt, erklärt Nuss. Das Bauunternehmen macht zudem dann auch den ganzen Vorplatz der schönen Adelbergkirche neu.

