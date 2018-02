Gericht stellt Verfahren gegen ein Paar zum zweiten Mal ein.

Als bei ihm eingebrochen worden war, hatten ein 45-jähriger Mann und seine 37-jährige Lebensgefährtin eine Liste mit gestohlenen Gegenständen bei der Polizei abgegeben. Nun standen die beiden selbst vor Gericht, denn die Polizei hatte festgestellt, dass etwa die Hälfte der gemeldeten Gegenstände noch vorhanden war. Gegen die Zahlung einer Geldsumme an eine gemeinnützige Einrichtung stellte das Gericht das Verfahren jedoch ein.

Das Paar war im Urlaub gewesen, als die Mutter des Mannes bemerkt hatte, dass die Balkontür an seiner Wohnung offenstand. Als sie später erneut nachschaute, fand sie die Wohnung durchwühlt vor. Das Paar kehrte vorzeitig aus dem Urlaub zurück und war überzeugt, dass eingebrochen worden war. Der Angeklagte verdächtigte einen Bekannten des Einbruchs, der ihm bei der Renovierung der Wohnung geholfen hatte, und mit dem er hinterher wegen der Ausführung der Arbeiten in Streit geraten war.

Die Kriminalpolizei fand indessen keine Einbruchsspuren und verfolgte den Fall auch deswegen nicht weiter, weil die Angaben des Angeklagten widersprüchlich waren. Drei Wochen nach dem Einbruch hatte der Angeklagte eine Liste mit 88 Gegenständen vorgelegt, die angeblich gestohlen worden seien. Diese sollten einen Gesamtwert von 50 000 Euro haben, außerdem seien 12.000 Euro Bargeld aus einem Tresor weggekommen. Kurz später stellte die Polizei aber fest, dass 43 der aufgelisteten Gegenstände vorhanden waren. Darum stand das Paar wegen falscher Verdächtigung vor Gericht.

Der Fall war im Sommer vergangenen Jahres schon einmal verhandelt worden. Damals hatte das Gericht das Verfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt, der Angeklagte hatte sein Einverständnis dazu aber hinterher widerrufen. Nun erschien er mit einem Rechtsanwalt vor Gericht. „Ich glaube, dass da ein Missverständnis vorliegt darüber, was eine Einstellung bedeutet. Mein Mandant glaubt, der Vorwurf bleibe an ihm hängen“, sagte der Anwalt. Richter Simon Adam erklärte dem Angeklagten nochmals ausführlich, dass bei einer Einstellung die Anklage fallen gelassen wird. Die Geldauflage, die dabei regelmäßig zu zahlen ist, ist keine Strafe und keine Buße, vielmehr geht das Geld an eine gemeinnützige Einrichtung. Der 45-Jährige gab zu, dass er leichtsinnig war, als er die Liste aufstellte und sie nicht rechtzeitig korrigierte. „Das passiert mir sicher nicht noch einmal“, versprach er.

„Es ist ein großer Ausnahmefall, dass das Angebot, das Verfahren einzustellen, ein zweites Mal gemacht wird. Aber ich glaube auch, dass hier ein Missverständnis vorliegt darüber, was eine Einstellung bedeutet“, stellte Richter Simon Adam fest. Mit Zustimmung des Staatsanwaltes stellte er das Verfahren ein. Als Auflage muss der 45-Jährige 300 Euro, seine Lebensgefährtin 50 Euro an den Bezirksverein für soziale Rechtspflege zahlen.