Rheinfelden Bedingungen für das Ehrenamt sollen verbessert werden

Das Netzwerk im Förderprojekt „Engagierte Stadt“ wird dichter, der Bedarf an nachbarschaftlicher Hilfe ist ungebrochen. Im September plant das Förderprojekt eine große Aktionswoche, um das Ehrenamt "sichtbar" zu machen und seine Bedeutung hervorzuheben.

Das Netzwerk im Förderprojekt „Engagierte Stadt“ wird dichter. Es zeichnen sich Fortschritte ab, seit Stadtverwaltung, SAK, Vereine, interessierte Bürger und die Freiwilligenagentur eng zusammenarbeiten. Beim Januar-Workshop in der Planungswerkstatt, um die Woche des bürgerschaftlichen Engagements im September vorzubereiten, fanden sich über 20 Leute ein, die in drei Arbeitsgruppen mitarbeiten, damit sich die Rahmenbedingungen für Ehrenamtliche verbessern, freut sich Günther Schmidt (SAK).

Ein Blick auf die Homepage der Freiwilligenagentur, die unter Leitung von Stefanie Franosz Vereinen und Organisationen hilft, Menschen zu vermitteln, die freiwillig andere unterstützen, zeigt, dass immer großer Bedarf besteht. Ganz aktuell sucht der Tafelladen neue Helfer, die die gemeinnützige Organisation unterstützen.

Ehrenamt soll sichtbar werden

Die Liste der sozialen Einrichtungen, die Freiwillige fürs Vorlesen, Spazierengehen, Einkaufen oder Begleiter in verschiedenen Lebenslagen suchen, ist umfangreich. Die Netzwerker im Rahmen der „sozialen Stadt“ versuchen aus dem Bestehenden ausbaufähige Strukturen aufzubauen und gleichzeitig die Ressourcen zu bündeln. Ehrenamtliche zunächst für die zahlreichen Projekte zu interessieren, gehört dabei zu den Kernaufgaben.

Die Teilnehmer im Workshop planen derzeit Aktionen, um das „Ehrenamt sichtbar zu machen“, sagt Günther Schmidt. Dazu soll ein größeres Programm auf die Beine gestellt werden, um öffentlich zu wirken. In sechs Wochen treffen sich die Teilnehmer um das Erreichte zu besprechen und die Ziele abzustecken. Eine ganze Aktionswoche, die sich um die ehrenamtliche Arbeit dreht, hat es bisher vor Ort nicht gegeben. Was im September stattfindet, ist somit eine Premiere. Ebenfalls auf Workshopbasis wird an Lösungsansätzen gearbeitet, um Ehrenamt und Beruf miteinander zu vereinbaren. Von dieser Initiative fühlen sich immer wieder neue Teilnehmer angesprochen, auch jüngere Menschen sind dabei.

Neue Chancen durch Basisarbeit

Beim jüngsten Workshop konnte Schmidt zwei neue Gesichter begrüßen. Diese Basisarbeit eröffne nach allen Seiten Chancen, den Vereinen und den Personen, die nach einem passenden Projekt suchen, für das sie ihr Können und ihre Zeit gerne investieren wollen.

Das Netzwerk „Engagierte Stadt“ geht auf eine Initiative der Bertelsmann-Stiftung und weitere Stiftungen sowie das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zurück. Wer teilnimmt, arbeitet an Ansätzen, die das bürgerschaftliche Engagement fördern. Damit mehr Menschen sich für andere einbringen, wollen die Organisationen auch dafür sorgen, dass diese freiwillige Arbeit mehr Anerkennung erhält. In Rheinfelden sind mehrere ehrenamtliche Projekte erfolgreich gestartet. Dazu gehören auch die „Nachtwanderer“. Sie suchen das Gespräch mit Jugendlichen, die nicht wissen, wie sie ihre Freizeit sinnvoll verbringen können.

Ansprechpartner für Interessierte an der Planungswerkstatt ist Günther Schmidt, Telefon 07623/717 79 16.