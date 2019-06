von Ingrid Böhm-Jacob

Stadtentwicklung mit urbanem Wohnungsbau bedeutet auch, dass sich bestehende Strukturen verändern. Wie weit sich die Nollinger Straße im Umfeld des Oberrheinplatzes neu ausrichten wird, ist offen. Eduard Stumpf, der die Geschäfte von Altera Bauträger GmbH betreibt, meldet jedenfalls Interesse an einem Zukunftsprojekt auf dem Metzgerareal an. Er kündigt ein Konzept an und einen Architektenwettbewerb: „Es muss etwas sein, das Rheinfelden verändert“.

Eduard Stumpf, Geschäftsführer der Altera Bauträger GmbH möchte in Rheinfelden etwas bewegen. | Bild: Ingrid Böhm-Jacob

Büro hat im Kerngebiet Fuß gefasst

Mit seinem Büro hat er bereits Fuß gefasst in diesem Kerngebiet. Es ist in der einstigen Villa Schönith untergebracht, die nur noch mit ihrem holzgetäfelten Treppenhaus unter Denkmalschutz stehe, heißt es. Ein Gebäude weiter baut Altera schon kräftig. Dort, wo die Metzgerei Sandel stand, entsteht ein modernes Wohn- und Geschäftshaus mit 14 Wohnungen. Wenn es nach Eduard Stumpf geht, soll es nicht sein letztes Objekt auf dieser Seite der Nollinger Straße bleiben.

Eine bauliche Verdichtung ist vorstellbar

Den Bebauungsplan Metzgerareal betrachtet er als Grundlage, um mehr aus dieser Kernfläche der Stadt zu machen. Mittlerweile kursiert in der Stadt eine Entwurfsansicht von einem Übereck-Gebäude Nollinger-Werderstraße. Es mutet mit seinen abgestuften Etagen wie ein weiteres HRC II an. Doch das sei reine „Vision“, meint Strumpf im Gespräch. So hoch wolle er nicht hinauf. Aber eine bauliche Verdichtung auf der Achse Rewe-Markt und Oberrheinplatz sei vorstellbar. Dabei könnte das mehrstöckige Flachdach-Wohnhaus an der Ecke Werderstraße eine Rolle spielen, falls die private Eigentümergemeinschaft verkauft. Käme es dazu, hat Stumpf schon einen Plan B für die Bewohner des in die Jahre gekommenen Gebäudes. Einen Umzug an andere Stelle in Rheinfelden, wo Altera dann baulich Ersatz schaffen werde.

Erfahrungen im deutsch-russischen Baugeschäft

In der Baubranche hat Stumpf über die Jahre einiges bewegt. Als Spätaussiedler war er als Jugendlicher mit seiner Familie aus Kirgisistan nach Efringen-Kirchen gekommen. Nach der Schule lernte er Elektriker, hängte ein Betriebswirtschaftsstudium an. Später leitete er ein Finanzierungsbüro. Dann wechselte er in das Metier des Projektentwicklers und wurde selbständig. Heute gehört ihm das Freiburger Unternehmen Ibes Invest GmbH. Stumpf verweist auf langjährige Erfahrungen im deutsch-russischen Baugeschäft für die Regierung, was auch gute Verbindungen geschaffen habe.

Projekte von Waldshut-Tiengen bis Lörrach

Andrey Sorokin und Eduard Stumpf als Geschäftsführer haben mehrere Immobilienprojekte in Arbeit von Waldshut-Tiengen über Bad Säckingen, Lörrach bis Schopfheim. Jetzt soll verstärkt Rheinfelden im Aktionsradius liegen. Der Unternehmer verweist darauf, dass Altera „ohne Fremdkapital“ arbeite und es „absolut kein Problem“ mache, darzustellen, woher das Geld komme. „Nachhaltige Wohnungsbauprojekte“ umzusetzen, kündigt der Unternehmer an. Um damit voranzukommen, hat er zu Jahresanfang das frühere Planungsbüro Strittmatter GmbH in Nollingen als „hundertprozentige Tochter“ übernommen, um die Zahl der Architekten und Mitarbeiter zu erhöhen. Stumpf hat bereits in einem Kontaktgespräch seine Visitenkarte im Rathaus abgegeben, allerdings noch ohne konkreten Absichten.

Gemeinderat will mitreden und abwägen

Das bestätigt Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. „Es gibt weder eine Voranfrage noch eine Vorbesprechung, wir kennen bisher keine Absichten“, erklärt er zum Metzgerareal und Nollinger Straße. Die Stadt sei in die Planungsabsichten von Stumpf/Altera „nicht involviert“. Ganz grundsätzlich gelte, dass dieser Bereich im Stadtsanierungsgebiet West liegt und außerdem das Instrument Bebauungsplan den maßgeblichen Rahmen bilde. Für den OB stellt das Oberrheinplatz-Umfeld „städtebaulich eine sehr wichtige Stelle“ dar, so dass auch ein „verstärktes öffentliches Interesse“ an der weiteren Entwicklung bestehe. Dies schließe bei weitergehenden Plänen einen Architektenwettbewerb ein: „Da geht uns nichts verloren.“ Dass die Kommunalpolitik „genau beobachten wird“, was in dieser Innenstadtlage, die das „Tor zur Fußgängerzone“ bilde, geplant werde, bekräftigt Gemeinderat Dieter Meier, der im Kernstadtbeirat agiert. Er lege großen Wert darauf, dass der Gemeinderat bei allem, was sich hier planerisch tue, mitreden und abwägen müsse.