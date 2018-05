Rheinfelden Band der Freundschaft: Skulptur macht Fortschritte

Bürgermeisterin Diana Stöcker besucht den Künstler Manfred Schmidt, der den Skulpturenwettbewerb der Stadt gewonnen hat.

Am Trottoirfest soll im Garten der Freundschaft die Bronzeskulptur ‚Band der Freundschaft‘ enthüllt werden. Bürgermeisterin Diana Stöcker besuchte den Künstler Manfred Schmid in seinem Atelier, um sich nach dem Arbeitsstand zu erkundigen.

Mit der Einweihung des Gartens der Freundschaft im Jahr 2016 in der Nollinger Straße, wo die Rheinfelder Fahne und die der europäischen Partnerstädte wehen, hat Rheinfelden ein von den anderen Städten aufgegriffenes Zeichen gesetzt, sagt Bürgermeisterin Diana Stöcker. Nur ein Jahr später hat das walisische Barry einen Garten der Freundschaft eröffnet und Fécamp plant einen solchen zum diesjährigen Fest des Meeres. Mit dem Wettbewerb für eine Skulptur, die die Freundschaft symbolisiert, nahm Rheinfelden wieder die Vorreiterrolle in der Städtepartnerschaft ein. Das Votum bei dem anonymisierten Wettbewerb, an dem Künstler aus Rheinfelden und den Partnerstädten teilnahmen, fiel auf Manfred Schmid, den die Bürgermeisterin am Donnerstag in seinem Atelier besucht hat, um sich zu erkundigen, wie weit die Arbeit an der Bronzeskulptur gediehen sei. Diese soll zum Trottoirfest im Garten der Freundschaft enthüllt werden.

Manfred Schmid, den viele als Betreiber des Cafés Schmid in der Karl-Fürstenberg-Straße kennen, hat sein Atelier über einer Doppelgarage im Hinterhof eingerichtet. Vom Eingang zu seinem Atelier kann er hoch zum Balkon seiner Wohnung schauen. Schmid erzählt, dass es immer sein Wunsch gewesen war, früh den Ruhestand anzutreten. 1997 setzte er den Wunsch in die Tat um und begann mit 55 Jahren seine Karriere als Künstler.

Die Garage wurde aufgestockt und ein Jahr lang kümmerte er sich um den Innenausbau. Heute ist der Raum mit Bildern und Figuren aus Schmids Hand gefüllt, bietet Arbeitsflächen und zum Verweilen ein kleines Sofa. Seine Werke zeigen meist Menschen in verschiedenen Posen, zusammengekauert, sich streckend oder abstrakt. Schmid hat verschiedene Malstile, Materialien und Techniken ausprobiert und 2005 seine Leidenschaft für Bronzeskulpturen entdeckt.

Beim Wettbewerb konnte Schmids Tonmodell des Bands der Freundschaft alle überzeugen, erzählt Stöcker. „Als Skizze hätte das vielleicht gar nicht gewirkt“, meint die Bürgermeisterin mit Blick auf das verschlungene Möbius-Band, das sich je nach Blickwinkel anders zeigt. Auf die Idee kam Schmid durch das städtische Motto ‚Rheinfelden verbindet’ und beim Lesen einer alten Ortschronik, in der es hieß, dass beim Bau des alten Wasserkraftwerks Gastarbeiter aus 14 Nationen beteiligt waren. „Das zeigt für mich die Offenheit der Stadt, so kam ich dann auf das Band der Freundschaft.“Derzeit ist die Wachsform in der Gießerei.

Schmid erklärt, mit welchem Aufwand er die Wachsform angefertigt hat und wie heikel der Transport der zerbrechlichen Form in die Gießerei war. Als Bronzeskulptur wiegt die 120 Zentimeter große Figur dann 55 Kilogramm. Auch um den Standfuß kümmert er sich schon und tendiert zu Jurastein aus der Region. Schmid schätzt, dass dieser etwa 70 Zentimeter hoch sein wird. Die genaue Größe lässt sich allerdings erst bemessen, wenn die Bronzefigur fertig ist.