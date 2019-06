Im Zuge der Arbeiten für das Hochrheincenter II beginnen in den kommenden Wochen die Baumaßnahmen für die Zufahrt der zukünftigen Tiefgarage. Hierzu müssen auf der Basler Straße in Höhe von Haus Nr. 2 bis 8 neu eine Linksabbiegerspur sowie eine Verkehrsinsel eingerichtet werden.

Halbseitige Sperrung in der Startphase

Wie das Amt für öffentliche Ordnung bekannt gibt, wird für den Beginn der Maßnahmen die Basler Straße/Friedrichstraße von Montag, 24. Juni, bis 14. Juli halbseitig gesperrt. Die Straße ist in diesem Zeitraum nur für den Verkehr aus Richtung Bad Säckingen in Richtung Warmbach geöffnet. Verkehrsteilnehmer, die von Grenzach-Whylen oder Warmbach kommen, werden über die Mouscron-Allee, respektive die Nollinger Straße, in Richtung Asag-Kreisel umgeleitet.

Bushaltestellen an einem anderen Platz

In diesem Zeitraum wird die Bushaltestelle Friedrichplatz um rund 100 Meter – auf Höhe Friedrichstraße 3 – verlegt. Die Bushaltestellen Post und Josefskirche werden in dieser Zeit nicht angefahren. Die Fahrgäste werden gebeten auf die Haltestelle Busbahnhof auszuweichen.

Vollsperrung in der nächsten Phase

Vom 15. bis 21. Juli wird die Basler Straße voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Bad Säckingen kommen und nach Grenzach-Wyhlen oder Basel wollen, werden gebeten, die Absperrung großräumig zu umfahren und bereits an der Alu-Kreuzung in Richtung Autobahn abzufahren. Der innerörtliche Verkehr aus Oberrheinfelden wird über die Hardtstraße umgeleitet. Wie bei der halbseitigen Sperrung wird der Verkehr aus Richtung Grenzach-Wyhlen oder von der Autobahn Rheinfelden/Süd über die Mouscron-Allee, respektive Verkehrsteilnehmer aus Richtung Warmbach über die Nollinger Straße, umgeleitet.

Kapuzinerstraße nur für Anwohner befahrbar

Im Zeitraum der Vollsperrung ist auch die Kapuzinerstraße nur für Anwohner befahrbar. Die Stadtverwaltung macht darauf aufmerksam, dass die öffentlichen Parkplätze vor dem Hochrheincenter I in diesem Zeitraum nicht zur Verfügung stehen.

Die Bushaltestellen Friedrichplatz und Post werden während der Vollsperrung nicht bedient. Die nächste Ausweichmöglichkeit ist die Haltestelle Busbahnhof.

Übersichtsplan im Internet:

http://www.rheinfelden.de