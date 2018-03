Rheinfelden Bahnhof bald Kulturzentrum?

Rheinfelden: Deutsche Bahn verkauft Gebäude noch in diesem Jahr. In der Stadt kursieren schon Ideen für neue Nutzungskonzepte. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt lässt aber alles noch offen

Rheinfelden – Der Bahnhofsbereich gehört zu den großen innerstädtischen Projektionsflächen, die Konzeptideen für städtebauliche Entwicklung freisetzen. Nachdem feststeht, dass die Deutsche Bahn den Bahnhof als ältestes Gebäude der Stadt in diesem Jahr verkaufen will, wird vor und hinter den Kulissen über Nutzungskonzepte nachgedacht. Eines nimmt so weit Kontur an, dass es sich in „2 mal Rheinfelden“ dem kommunalen Kulturmagazin mit einem Kulturzentrum vorstellt.

Hinter der Idee steht der Rheinfelder Architekt Jürgen Heubüschel und der erfahrene Kanderner Konzertveranstalter Harald Brückel, der aus dem „Chabah“ einen renommierten Treffpunkt für Bluesfreunde gemacht hat. Für die Musikkneipe wurde er mit dem „German Blues Award“ in einem bundesweiten Wettbewerb ausgezeichnet. Wie Heubüschel im Gespräch sagt, mache sich das Duo inzwischen einige Hoffnungen, dass auch der Rheinfelder Bahnhof sich kulturell beleben lässt. Dabei hofft Heubüschel, dass die Stadt ihnen den Rücken stärkt, damit die investiert werden könne. Auf die Kulturnutzung habe ihn das Stadtmarketing auf der Suche nach Ideen für das historische Anwesen gebracht. Zuvor war der Bahnhof in der kommunalpolitischen Betrachtung zunächst Dreh- und Angelpunkt für alles, was mit Mobilität zusammenhängt, inklusive Velostation. Denn die Deutsche Bahn wird weiterhin den Fahrkartenverkauf, den Aufenthaltsbereich und den Technikraum als Teil der notwendigen Infrastruktur Bahnhof behalten. Gastronomie und Kultur standen zunächst nicht im Blickfeld.

Die Immobilienabteilung der Deutschen Bahn hat den Bahnhof noch nicht im Bieterverfahren, bestätigt ein Sprecher auf Anfrage, damit zunächst die Kommune die Möglichkeit erhält, von einem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Die DB möchte aber einen Marktpreis erzielen und nicht zu einem symbolischen Wert verkaufen, außerdem ihre Bahneinrichtungen zum Kartenverkauf, Technik und Warteraum erhalten. Aus Stuttgart heißt es dazu von Bahnseite, dass die Stationen Service AG marktwirtschaftlich operiere und der Verkaufspreis von Immobilienspezialisten der Bahn festgelegt werde. „Zu verschenken habe wir nichts", heißt es. Das ist auch der Grund, warum die Deutsche Bahn das Objekt demnächst öffentlich auf seinem Immobilienportal anbieten wird. Auf diesen Zeitpunkt wartet Jürgen Heubüschel, davon ausgehend, dass die Stadt nicht zum Marktpreis bieten wird.

Für Oberbürgermeister Klaus Eberhardt stellt es sich auch nicht als zwingend dar, dass die Stadt den Bahnhof besitzen muss, da abzüglich der Bahneinrichtungen, die Bestand haben, im Erdgeschoss nicht so viel Fläche verfügbar ist. In der genauen Betrachtung stelle sich der Bahnhof als schwieriges Objekt dar. Dem OB ist in erster Linie wichtig, dass der Bahnhofservice erhalten bleibt. Wenn es Nutzungsideen gibt, wie ein angedachtes Kulturzentrum mit Gastronomie, die sich zum Bahnhofsbetrieb als passend erweise, werde sich die Stadt dahinterstellen.

Zunächst aber sei es entscheidend, dass sich mögliche Bewerber mit der Bahn direkt in Verbindung setzen, um die Interessen abzustimmen. Für die Stadt stelle sich jede gute Nutzung, die sich dort zum Bahnbetrieb entwickle, als interessant dar. Klar aber müsse auch sein, dass die Stadt kein Interesse daran habe, dass die Bahnhofsfunktionen dadurch entfielen. Wie es mit dem Bahnhof, bei dem von einer Verhandlungsmasse von einer halben Million die Rede ist, weitergeht, werde die Stadt noch beschäftigen, merkt der Oberbürgermeister an.