Rheinfelden Bahn frei für Hochrheincenter II

Stadt Rheinfelden und Investor regelen auf dem 23-seitigen städtebaulichen Vertrag alle Fragen zum 20-Millionen-Projekt in der Innenstadt. Fraktionen und Verwaltungsspitze sind erleichtert: Entscheidender Schritt

Rheinfelden – Mitten im Zentrum ein Geschäfts- und Wohnprojekt über sieben Etagen innerhalb der Bebauung zu realisieren, stellt einen Kraftakt dar. Ein 23-seitiger städtebaulicher Vertrag, der alle denkbaren Fragen zwischen Stadt und Investor zum Hochrheincenter II regelt, zeigt, wie komplex der Bebauungsplan ist. Das Verkehrsgutachten stellt jetzt die Aus- und Einfahrt in die geplante Tiefgarage an der Basler-Straße sicher. Um den Verkehr auf der B 34 nicht zu blockieren, wird es eine Linksabbiegespur geben. Ebenfalls im Maßnahmenpaket steht als Ziel, die Kapuzinerstraße vom Verkehr zu beruhigen.

Alle Fraktionen und die Verwaltungsspitze zeigen sich erleichtert, dass nun ein entscheidender Verfahrensfortschritt für das Hochrheincenter II (HCR II) erzielt wird. Das 20-Millionen-Projekt bezeichnete OB Klaus Eberhardt im Bau- und Umweltausschuss als Impuls zur Stärkung der Innenstadt, aber auch als eine Herausforderung für alle Beteiligten. Der Bebauungsplanentwurf trägt jetzt den griffigen neuen Namen „Kapuzinerstraße“, erläuterte Christiane Ripka vom Stadtbauamt. Die Anregungen aus der öffentlichen Beteiligung sind eingearbeitet. Das Ergebnis und den städtebaulichen Vertrag nahm das Gremium am Donnerstag einstimmig an. Das Projekt gilt als sehr erwünscht.

Im Anschluss an das Hochrheincenter I zwischen Kapuzinerstraße und Seidenweberweg ist ein nach oben abgestufter, siebengeschossiger Neubau mit bis zu 30 Wohnungen, im Erdgeschoss sowie ersten Obergeschoss Laden- und Gewerbeflächen (Gesamtnutzfläche 5000 Quadratmeter) geplant. Zentraler Bestandteil bildet eine Tiefgarage mit 115 öffentlichen und privaten Parkplätzen. Das Planungsgebiet wurde durch die Anregungen der öffentlichen Beteiligung auch im Umfang verändert. Der Bereich Rudolf-Vogel-Anlage (Mischgebiet) mit Vorgärten, die unter Denkmalschutz stehen, und zwei Gebäude am Friedrichplatz gehören jetzt dazu. Acht Stellungnahmen wurden im Verfahren zum Kerngebiet abgegeben und in die Planung eingearbeitet.

Damit Ein- und Ausfahrt zur Tiefgarage den Verkehr auf der Baslerstraße nicht behindern, wird es eine Schrankenanlage geben. Als weitere Maßnahme kommt in Richtung Friedrichplatz eine Linksabbiegespur, dafür müssen Bushaltestelle und Parkplätze verschoben werden. Tobias Obert vom Tiefbauamt kündigte in Absprache mit der Verkehrsbehörde außerdem eine Verkehrsinsel zur Sicherheit an.

Bis zur abschließenden Beschluss im Gemeinderat wird es zum Lärmschutz noch Veränderungen geben. Grundsätzlich lassen An- und Abfahrten, der Anlieferverkehr im Seidenweberweg und die Lüftung für den Komplex keine Belastungen über den bestehenden Werten im intensiv genutzten Kerngebiet erwarten. Die Untersuchungsergebnisse zeigen keine Überschreitungen auf, nach Darstellung der Verwaltung liegen die Lärmpegel teilweise auch unter den Grenzwerten. Probleme werden somit nicht gesehen.

Als wichtigste Maßnahme aus dem Umweltbericht für das Planungsgebiet soll der Ausgleich mit dem Pflanzen neuer Bäume an der Kapuzinerstraße sowie Dachbegrünung und die Einbeziehung der Rudolf-Vogel-Anlage auch mit dem öffentlichen Grün erfolgen.

Der städtebauliche Vertrag enthält im Erschießungsparagraf auch die Absicht, dass Investor und Stadt für die Kapuzinerstraße eine Verkehrsberuhigung anstreben. Dazu sollen die Schrägparkplätze aufgelöst und das Parken in die künftige Tiefgarage gelenkt werden. Die Hochrheininvest sagt zu, dies mit dem Eigentümer des Hochrheincenters I zu verhandeln. Für die Grünen erklärte Heiner Lohmann, dass dies einen entscheidenden Schritt vorwärts bringe, um endlich den seit langem diskutierten Fahrverkehr aus der Kapuzinerstraße zu bringen und die Fußgängerzone als Ring auszubilden. Bauamtschef Wolfgang Lauer erklärte zur Kapuzinerstraße aber auch auf Anfrage, dass sich eine größere Verbindlichkeit in diesem Punkt aufgrund der Eigentumsverhältnisse noch nicht herstellen lasse.