Rheinfelden BI kämpft weiter für die Überdeckelung

Die BI Tunnel Karsau-Minseln will eine Unterschriftensammlung mit rund 1000 Einträge bei Regierungspräsidium Freiburg vorlegen. Der Gemeinderat steht der Initiative unterstützend zur Seite.

Die Sprecher der Bürgerinitiative für einen Tunnel zwischen Karsau und Minseln beim Weiterbau der A 98 freuen sich über die Geschlossenheit des Gemeinderats in der Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren im Abschnitt fünf.

Die Initiative wird unabhängig von der Stadt bis zum 9. Februar, an dem die Einspruchsfrist beim Regierungspräsidium endet, ihre eigene Position in der Offenlage ausarbeiten. Dass dies möglich ist, wird auch dankbar mit Blick auf die Stadt vermerkt, die diese Bemühungen so weit finanziell unterstützt, dass die BI selbst mit Gutachten arbeiten kann. Dies bewertet Weber als „großartige“ Hilfestellung. Dass der Gemeinderat mit seiner Einstimmigkeit bei der Tunnelforderung auftritt, betrachtet Weber als ein „starkes Signal Richtung Freiburg“.

Die BI plant selbst im Regierungspräsidium zu erscheinen, um die noch laufende Unterschriftensammlung für die Überdeckelung zu übergeben. Von etwa 1000 Unterzeichnern ist die Rede, die Unterzeichner seien aus der ganzen Stadt, heißt es. Uwe Tittmann kündigt als eigene Anstrengung der BI einen Sammeleinspruch an, der auf dem Lärmgutachten fußen soll mit einem Augenmerk auf den Bereich Letten und den Friedhof.

Tittmann und Weber erleben in der letzten Phase der Offenlage nach der Stellungnahme des Gemeinderats mit Vorschlägen für den Tunnel eine Euphorie in der Bevölkerung über die Lösungsansätze und einen Tenor „wie noch nie“, wonach der Dinkelberg eine schützenswerte Landschaft darstellt.