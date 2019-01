von Elena Borchers

Es gibt Themen, die das Ordnungsamt immer wieder beschäftigen. Neben Falschparkern und Geschwindigkeitsüberschreitungen sind das auch abgemeldete Autos, die von den Haltern nicht entsorgt, sondern einfach auf öffentlichen Parkplätzen abgestellt werden. Aktuelles Beispiel ist ein hellblauer Kleinwagen, der seit Wochen in einer Parkbucht in der Cranachstraße in Nollingen steht und für Unmut bei den Bewohnern sorgt. Ordnungsamtsleiter Dominic Rago erklärt, wieso das Auto noch nicht entfernt wurde, und wie die generelle Rechtslage aussieht.

Zum Schrottplatz oder zum Händler

„Abgemeldete Autos dürfen überhaupt nicht auf öffentlichen Parkplätzen stehen, sondern müssen direkt nach der Abmeldung entfernt werden“, erläutert Rago. Das Auto muss also sofort, nachdem es bei der Zulassungsstelle abgegeben wurde, zum Schrottplatz oder einem Händler gebracht werden. Dennoch komme es „relativ häufig“ vor, dass abgemeldete Autos einfach auf einem Parkplatz oder am Straßenrand abgestellt würden, so Rago.

Halter manchmal schwer zu finden

Das Vorgehen in einem solchen Fall ist klar geregelt. Zunächst überprüfen Mitarbeiter des Ordnungsamts, ob von dem Auto eine Gefahr ausgeht. Diese kann entweder durch auslaufendes Öl hervorgerufen werden, aber auch durch eine eingeschlagene Scheibe, an der sich zum Beispiel Kinder verletzen könnten. In jedem Fall bringen die Beamten einen Aufkleber am Auto an, mit dem der ehemalige Halter aufgefordert wird, das Fahrzeug unverzüglich zu entfernen. Außerdem wird natürlich versucht, den ehemaligen Halter zu ermitteln. „Das ist oft nicht einfach, etwa, wenn die Kennzeichen entfernt wurden“, so Dominic Rago.

Beim Abschleppen ist Vorsicht geboten

An dem Auto in der Cranachstraße sind die Kennzeichen zwar noch dran, dennoch sei es schwierig, an den Halter heranzukommen, so Rago. Da jedoch geprüft worden sei, dass von dem Wagen keine Gefahr ausgeht, habe man es nicht sofort entfernen lassen. So müsste der ehemalige Halter die Kosten für den Apschleppdienst und eine Verschrottung zwar übernehmen; „oft muss die Behörde aber in Vorleistung gehen, das wird dann sehr teuer“, erläutert Rago.

Ordnungsamt ist am Fall Cranachstraße dran

Außerdem müssten die Beamten in solchen Fällen immer sehr genau prüfen, ob sich in dem Auto Wertgegenstände befinden, bevor es verschrottet wird. Sonst könnte der Fahrzeughalter vor Gericht gehen. Rago versichert aber, dass das Ordnungsamt an dem Fall in der Cranachstraße dran sei und bald eine Lösung finden werde. Neben den Abschleppkosten erwartet den ehemaligen Halter zudem noch ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro.

Auf dem eigenen Grundstück kann es stehen

Auf seinem eigenen Grundstück darf man ein abgemeldetes Fahrzeug übrigens theoretisch stehen lassen, solange man möchte, erläutert Dominic Rago. Aber auch da gibt es einiges zu beachten: So darf das Auto keine Gefährdung für Verkehr oder Umwelt darstellen. Ein Schrottfahrzeug könnte etwa Öl verlieren, aber auch Ratten anlocken. In einem solchen Fall würde das Infektionsschutzgesetz greifen.

Wohnwägen blockieren Parkraum

Ein ähnliches Thema, das das Ordnungsamt immer mal wieder beschäftigt, sind Wohnwagen, die auf öffentlichen Parkplätzen oder -buchten abgestellt sind und anderen Nutzern den Parkraum wegnehmen. Auch hier ist die Rechtslage eindeutig. „Wohnwagen dürfen zwei Wochen auf einem öffentlichen Parkplatz stehen, dann müssen sie wegbewegt werden“, so Rago. Weg bewegen bedeute in diesem Fall nicht, einfach einmal um den Block zu fahren und sich dann auf den Parkplatz daneben zu stellen.

Bei Verstößen gibt es auch ein Bußgeld

Bei Verstößen muss der Halter auch in diesem Fall mit einem Bußgeld von 60 Euro rechnen. In Rheinfelden hatte das Ordnungsamt etwa bei der Schule in Nollingen oder auf dem Friedhofsparkplatz Probleme mit dauerparkenden Wohnwagen. Aktuell sei aber kein Fall bekannt, so Rago.