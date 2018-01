Rheinfelden Ausgezeichneter Wein und ein ausgezeichneter Vorsitzender bei der IG Weinbau Herten

Obwohl die IG Weinbau wegen der Frostschäden im vergangenen Jahr weniger Wein erzeugen konnte, wird 2018 wieder hohe Qualität erwartet.

Trotz eines schwierigen Jahres mit massiven Frostschäden ist die IG Weinbau quicklebendig und leistet ausgezeichnete Arbeit. Diese kurze und knappe Bilanz zogen die Hertener Hobbywinzer bei ihrer Hauptversammlung am Freitag.

In allen Berichten wurde deutlich, dass das Weinjahr 2017 den Winzern einen zweifellos bunten Strauß an Ereignissen bescherte, wie dies auch der Obmann der IG Weinbau, Michael Schonhardt, erläuterte. Dazu zählte er die zahlreichen Auszeichnungen Hertener Weine, das Rebblütenfest, den Hertener Herbst aber auch die Neuanlage von 800 Jungreben. Darüberhinaus haben die Mitglieder Stelen im Weinberg aufgestellt und die Rebsorten beschildert.

Der Vorsitzende Jürgen Reiske ließ die Erfolge Hertener Winzer bei der Berliner Weintrophy 2017 sowie beim Internationalen Piwi-Cup Revue passieren, bevor er selbst ausgezeichnet wurde. Denn Michael Lang, stellvertretender Bereichsleiter des Bereichs Markgräflerland im Badischen Weinbauverband, überreichte ihm das goldene Gütezeichen des Badischen Weinbauverbandes. Lang lobte die mehr als 26-jährige erfolgreiche Arbeit von Reiske an der Spitze der IG Weinbau und die professionelle Herangehensweise beim An- und Ausbau der Steinackerweine. Eigentlich gehe man nach 26-jähriger Vorstandsarbeit davon aus, dass das Engagement vielleicht sogar etwas nachgelassen habe, so Lang. Bei Reiske sei dies nicht der Fall (siehe dazu Interview rechts).

Kellermeister Dietmar Leipert erinnerte noch einmal an die starken Frostschäden im April des vergangenen Jahres und an die Herbstung, die man an die Traubenqualität angepasst habe. Gleichzeitig verwies er auf mittlere bis hohe Reifegrade sowie ein gesundes und handverlesenes Traubenmaterial. Für den Jahrgang 2017, der lediglich in der Menge stark reduziert ist, prognostizierte er eine hohe Qualität sowie gehaltvolle und sehr fruchtige Weine. Abgefüllt wird der Jahrgang am 4.und 5. Mai. Als Ziele nannte er die Erhaltung der erreichten Qualität, eine weitere Optimierung im Angebot der Weinproben sowie eine gute Präsentation beim Rebblütenfest, das in diesem Jahr am 9. Juni stattfinden wird.

Ergänzt wurden die Berichte des Vorsitzenden und des Kellermeisters vom Bericht des Obmanns Schonhardt. Er analysierte und bezeichnete sehr exakt die Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung an den Reben, die Spritzungen, die Frostschäden aber auch Bodenuntersuchungen, die man vorgenommen habe. Darüber hinaus erläuterte er die Maßnahmen und die Kontrolle bei der Ausbreitung des Traubenwicklers, der grünen Rebzikade, den Pilzbefall (Esca) an den Rebstöcken sowie die Gefahren durch die Kirschessigfliege. Gleichzeitig rief er die Winzer auf, an den Sachkundeprüfungen für den Pflanzenschutz teilzunehmen, die mittlerweile auch verpflichtend seien.

Die IG Weinbau

Vorsitzender Jürgen Reiske, Stellvertreter Jan Sigmund, Schriftführerin Viktoria Meyer, Kassiererin Heidi Burger, Ortsobmann Michael Schonhardt, Stellvertreter Stefan Mehlin, Beisitzer Thomas Balk und Dietmar Leipert, Kassenprüfer Werner Grimm. Mitglieder: 186 davon 40 Aktive.

"Dahinter steckt viel Arbeit"

Kurz gefragt mit Jürgen Reiske von der IG Weinbau Herten, der mit dem Goldenen Gütezeichen des Badischen Weinbauverbandes ausgezeichnet worden ist.

Herr Reiske, was bedeutet die Ehrung für Sie?

Die Ehrung bedeutet für mich eine große Auszeichnung. Dahinter steckt viel Arbeit, auch die der IG-Mitglieder. Die Auszeichnung ist für mich keinesfalls selbstverständlich, sodass ich mich umso mehr darüber freue.

Haben Sie das erwartet?

Nein, ich habe nie an eine Ehrung gedacht, noch eine erwartet. Für mich und die Hobbywinzer der IG Weinbau stehen die Arbeit und ein hoher Qualitätsstandard der Weine im Mittelpunkt.

Hat die Auszeichnung auch Auswirkungen auf Ihre künftige Arbeit als Vorsitzender?

Natürlich spornt mich die Auszeichnung weiter an, so auch all die Prämierungen, die wir in der jüngsten Vergangenheit für unsere Weine erhalten haben. Daher bin ich immer bestrebt nach besten Lösungen zu suchen und alles dafür zu tun, dass der Hertener Wein auch weiterhin auf hohem Niveau ausgebaut werden kann.

Spornt die Ehrung Sie nun auch an, in der IG Weinbau Rotwein im Barrique-Verfahren auszubauen?

Wir haben daran gedacht, allerdings fehlt uns derzeit der Platz dazu. Vielleicht werden wir aber mittelfristig einmal kleinere Mengen Rotwein im Barrique-Fass ausbauen.

Jürgen Reiske ist 56 Jahre alt, verheiratet und hat drei Söhne. Der Kfz-Meister ist seit dem Jahr 1992 Vorsitzender der IG Weinbau in Herten. Als Hobbywinzer baut er selbst auf einer Fläche von neun Ar Weißburgunder und Spätburgunder an.