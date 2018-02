Rheinfelden/Schweiz Ausgezeichnet an der Violine: Grammy-Preisträgerin gibt Konzert in Rheinfelden/Schweiz

Ausgezeichnet an der Violine: Grammy-Preisträgerin gibt Konzert in Rheinfelden/Schweiz

Die Musikerin Patricia Kopatchinskaja hat erst kürzlich einen Grammy gewonnen. Am Samstag spielt sie im Schweizer Kurbrunnen.

Erst am vergangenen Sonntag hat Patricia Kopatchinskaja zusammen mit dem „Saint Paul Chamber Orchestra“ einen Grammy gewonnen. Am kommenden Samstag, 10. Februar, um 20 Uhr tritt die Weltklasse-Geigerin im Rheinfelder Kurbrunnen auf. Sie ist nicht zum ersten Mal im Fricktal zu Gast.

In der Reihe „Klassik-Sterne“ gastieren immer wieder Weltstars der klassischen Musik im Rheinfelder Kurbrunnen. Am Samstag ist ein besonderer musikalischer Leckerbissen zu erwarten. Patricia Kopatchinskaja spielt unter dem Titel „Impressions Françaises“ unter anderem Werke von Debussy, Poulenc und Mozart. Die Weltklasse-Geigerin ist soeben mit dem Grammy, dem renommiertesten Musikpreis der Welt, ausgezeichnet worden. Zusammen mit dem „Saint Paul Chamber Orchestra“ hat sie diese Auszeichnung am Sonntag für das Schubert-Album „Death & The Maiden“ erhalten.

Das freut natürlich auch die Organisatoren der „Klassik-Sterne“: „Es ist sehr selten, dass Künstler aus der Klassik mit Bezug zur Schweiz einen Grammy erhalten; schon eine Nominierung ist eine Sensation“, betont Initiant Christoph Müller. Mitgeholfen habe sicher auch, dass sie für die Aufnahme von einem amerikanischen Orchester begleitet wurde. Der Preis sei mehr als verdient. Die Geigerin suche immer, existenzielle Fragen mit der Musik zu beantworten, und sie rüttle die Leute auf damit; dies aber verbunden mit sinnlichem und technisch makellosem Spiel. Für Christoph Müller ist klar: „Sie ist einfach Weltklasse und dafür wurde sie nun nach dem Schweizer Musikpreis 2017 auch international geadelt.“

Konzert schon fast ausverkauft

Hat der Grammy Auswirkungen auf den Ticket-Verkauf für das Konzert in Rheinfelden? „Das Konzert ist ja schon beinahe ausverkauft. Es gibt noch zirka zwölf Karten bei 320 Plätzen. Also beeilen, wer noch eine ergattern möchte“, so Müller.

Patricia Kopatchinskaja ist 1977 in Moldawien geboren worden und lebte mit ihrer Familie einige Zeit in Wien. Im Alter von 21 Jahren kam sie in die Schweiz, um ihre musikalische Ausbildung am Konservatorium in Bern abzuschließen. Ab September 2018 wird sie in Bern für mindestens drei Jahre künstlerische Leiterin des Kammerorchesters Camerata. Kopatchinskaja ist verheiratet, hat eine Tochter und wohnt in Bern. Im Fricktal war sie mehrfach zu Gast. Als gute Freundin von Cellistin Sol Gabetta hatte sie schon einige Auftritte beim Solsberg-Festival und auch bei den „Klassik-Sternen“ ist sie bereits einmal aufgetreten. Für einige Besucher dürfte es also ein Wiedersehen mit der frischgebackenen Grammy-Gewinnerin werden.