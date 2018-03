Rheinfelden Aus der Kita Sankt Michael kommt der zehntausendste Nutzer der Kita-App

Bereits zwölf Kindertageseinrichtungen nutzen die Kita-Info-App. Im südbadischen Raum setzen schon mehr als 150 Einrichtungen die App ein, die ein junges Start-Up-Unternehmen entwickelt hat. Und weil die Kita Sankt Michael der zehntausendste Nutzer ist, kamen die App-Betreiber persönlich vorbei.

„Für uns als junges Start-Up ist das ein schöner Erfolg“, meinte Gesellschafter Lothar Ganter. Die App gibt es seit September 2014, die Sankt-Michael-Kita nutzt sie seit November 2016. „Sie waren hier für uns das Pilotprojekt“, meinte Ganter, der sich freute, dass bei 110 Kindern in der Kita sogar 142 Nutzer angemeldet sind. Er führte aus, dass mehr als 150 Einrichtungen die App schon nutzten, davon im Landkreis Lörrach 27 Einrichtungen. Auf der Website des Unternehmens sind zwölf Rheinfelder Einrichtungen als Nutzer aufgeführt.

Ganter überreichte dem zehntausendsten Nutzer Denis Nokshiqi eine Urkunde und einen Einkaufsgutschein für ein Elektronikfachgeschäft und als Dankeschön an die Kita gab’s für Leiterin Constanze Selzer ebenfalls eine Urkunde und eine Geldspende für die Einrichtung. „Den früheren Elternbrief gibt es nicht mehr. Keine Zettel mehr, ich schicke alles per App“, lobte Selzer und verwies auf die Kostenersparnis und Umweltschutzaspekte. Die App ermöglicht ihr, den Eltern gezielt in Gruppen Informationen zu schicken. „Dadurch hat man auch nicht weniger Gespräche, die Leute kommen immer noch und versichern sich, dass sie es richtig verstanden haben oder ob die Info stimmt. Man hat nicht weniger direkten Kontakt“, sagte Selzer, die die App auch nutzt, um ihrem Team Infos zu schicken.

App dient lediglich der Information

Die App funktioniert mit Push-Benachrichtungen, die dem Nutzer signalisieren, wenn eine Meldung eingeht. Es gibt auch eine Kalenderfunktion, in der von der Kita eingetragene Termine für die Kinder gelistet werden. Die Nutzer haben lediglich eine Rückmeldemöglichkeit für Veranstaltungstermine oder bei Erkrankung ihres Kindes. Die App ist für den Nutzer leicht bedienbar. Nokshiqi meinte, dass es nicht zu viele Benachrichtigungen seien, und schätzte, dass er etwa alle zwei Tage die App öffnet. Über die unerwartete Ehrung freute sich Nokshiqi. Sein Sohn besucht die Kita erst seit Dezember.