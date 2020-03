von Horatio Gollin

Bei der Aufräum- und Putzaktion des Stadtsportausschusses in der Fécamphalle beteiligen sich alle Nutzer der Halle. In zwei Stunden reinigten die Helfer die Gerätegaragen und sortierten die Sportgeräte neu ein. Zunächst hatten die rund 25 Helfer alle Geräte aus den Garagen der Fécamphalle ausgeräumt, um den Boden feucht aufzuwischen. Die Gerätegaragen in der Halle werden nicht durch eine Reinigungsfirma gesäubert und seit der letzten Aufräum- und Putzaktion des Stadtsportausschusses vor drei Jahren sind die Böden wahrscheinlich nicht mehr gereinigt worden.

Die Turngeräte, Bälle, Seile und Reifen wurden auf die Garagen neu verteilt, sodass die Ausstattung in allen Hallendritteln ähnlich ist. Damit soll erreicht werden, dass bei herabgelassenen Trennwänden die anderen Nutzer möglichst nicht gestört werden, da die Halle und der Gymnastikraum mit bis zu vier gleichzeitig trainierenden Vereinen stark ausgelastet sind. Dieter Wild, Vorsitzender des Stadtsportausschusses, will die Geräte entsprechend der Garagen noch nummerieren, damit nicht wieder in Kürze Unordnung einzieht. Acht Mitgliedsvereine des Stadtsportausschusses nutzen die Fécamphalle regelmäßig und bezahlen auch eine freiwillige Nutzungsgebühr, die zur Anschaffung von neuen Sportgeräten verwendet wird.

Im vergangenen Jahr waren das zusammen immerhin 2415 Euro. Die Halle wird von den Stadtsportausschuss-Mitgliedern Turnverein Rheinfelden, Volleyballclub Minseln, Handballclub Karsau, Sportgemeinschaft Rheinfelden, Badmintonclub Rheinfelden, Skiclub Rheinfelden, Behinderten Rehagruppe Lörrach und Oldschool Boxers Rheinfelden genutzt. Bei der Putzaktion beteiligte sich auch die ebenfalls die Halle nutzende Betriebssportgruppe der Evonik und eine Sportlehrerin als Vertreterin des Georg-Büchner-Gymnasiums. Die Helfer sortierten in der rund zweistündigen Aktion eine ansehnliche Menge kaputter Sportgeräte und anderen Müll aus, der von Mitarbeiter des städtischen Werkhofs entsorgt wird.