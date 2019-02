von Horatio Gollin

Zahlreiche Cliquen in Rheinfelden betreiben noch einen Schnitzelbankverkauf. Obwohl es früher leichter war mit den närrischen Versen, empfinden die meisten Cliquen es aber als nicht als schwer, die Tradition am Leben zu erhalten. „Die Schmugglergilde Warmbach hat seit Gründung 1949 bis dato durchgehend eine Schnitzelbank“, berichtet Petra Grießl-Birlin von der Warmbacher Gilde. Das dürfte eine der ältesten, noch lebendigen Schnitzelbank-Traditionen in Rheinfelden sein.

Missgeschicke in lustige Reime gepackt

Zahlreiche Cliquen pflegen den fasnächtlichen Brauch, die Missgeschicke ihrer Mitmenschen in humorvolle Reime gepackt zu verlesen und im Ort zu verkaufen. Das Narrennest Degerfelden gibt es seit 1958, doch die älteste von der Clique archivierte Schnitzelbank stammt von 1954, berichtet Vereinsvorsitzender Jürgen Schenkel. Die Höllhooge Bruet hat eine Schnitzelbank seit mindestens 1966 und in Karsau wird ebenfalls seit den 1960ern die Moschtbirezittig als offizielle Schnitzelbank der Narrenzunft verkauft. Die Grundmättler Buure aus Herten machen einen Schnitzelbankverkauf seit Ende der 1970er.

Hertemer Loch Waggis machen's musikalisch

Es heißt, dass auch die Wilden Clique aus Karsau, die Froschenclique aus Minseln, das Ahnennest Nollingen und die Schradde aus Nordschwaben die Tradition noch pflegen. „In der Stadt Rheinfelden sind wir meines Wissens nach, die einzige Clique, die Schnitzelbänke singt“, meint Jakob Kuhn von den Hertemer Loch Waggis, der vor drei Jahren das Schreiben der Schnitzelbank übernahm. „Das Schreiben der Schniba habe ich mit 21 übernommen, da ich davon überzeugt bin, dass es sich lohnt, dass dieses Brauchtum unserer Clique am Leben erhalten wird“, erklärt Kuhn.

Einwohner der Stadt- und Ortsteile im Visier

Das erste Schnitzelbanksingen fand Ende der 1960er Jahre statt. Zehn bis 15 Waggis ziehen immer am Fasnachtsmontag nach dem Umzug durch die Hertener Kneipen und tragen die Schnitzelbänke vor. Ins Visier genommen werden die Einwohner der Stadt- und Ortsteile, in denen die Cliquen beheimatet sind. „Die Themen sind Missgeschicke und Aktionen, die man oft keinem erzählt, da es auch mal sehr peinlich ist, was passierte“, erklärt Urs Willi Mangold, Vorsitzender der Grundmättler Buure. „Die Themen sind so verschieden wie die Aktionen der Leute“, meint auch Grießl-Birlin. Martin Klein, Zunftmeister in Karsau, ergänzt: „Ab und zu findet man auch eine lustige Begebenheit der Stadt Rheinfelden.“ Auch die Höllhooge Bruet und die Waggis greifen gerne mal ein kommunalpolitisches Thema auf, das für Aufsehen gesorgt hat.

Cliquenmitglieder schreiben die Verse selbst

Geschrieben werden die Schnitzelbänke von Cliquenmitgliedern selbst. Allerdings ist es nicht mehr so einfach, die Tradition am Leben zu halten. „Früher war es eine Ehre, wenn man in der Schnitzelbank stand. Heute empfinden es viele eher als beschämend“, meint Schenkel. „Früher hat man solche Schnitzer leichter zusammen gebracht.“ Marco Peters, Vorsitzender der Höllhooge Bruet, erklärt: „Außerdem sind gerade die jüngeren Leute nicht mehr so sehr an den Geschichten interessiert, da sie einerseits viele der beschriebenen Personen nicht kennen, und andererseits auch über die Themen der Stadtpolitik nicht sonderlich viel wissen. Trotz allem ist es uns ein Anliegen, die Tradition aufrecht zu erhalten, denn es gibt noch immer eine treue Stammkundschaft.“

Die Narren bringen ihre Werke unters Volk

Auch bei der Höllhooge Bruet ist die Stückzahl über die Jahre geschrumpft. Derzeit bringt die Clique beim Verkauf in der Innenstadt am Fasnachtssamstag noch 300 Schnitzelbänke auf Zetteln unter die Leute. Die Schmuggler verkaufen in Warmbach bis zu 400 Stück. Vom Narrennest Degerfelden werden im Dorf sowie in Eichsel, Herten und Nollingen auf der Straße noch 600 Stück verkauft. Es waren auch schon 800. Die Grundmättler Buure drucken 600 Exemplare und die Moschtbirezittig in Karsau erscheint mit einer Auflage von 700. Die Waggis drucken ihre Schnitzelbänke nicht, aber Kuhn geht davon aus, dass in den verschiedenen Lokalen etwa 300 Hertener die Schnitzelbank zu hören bekommen.

Genügend Stoff um die Liste zu füllen

Den Waggis fällt es nicht schwer, die Tradition zu erhalten, meint Kuhn, da diese im Dorf tief verwurzelt sei. Und auch Grießl-Birlin sagt: „Es ist eigentlich nicht schwierig, die Tradition am Leben zu halten, vorausgesetzt man bekommt die Missgeschicke der Leute von irgendwoher erzählt. Manche erzählen natürlich nichts, weil es ihnen peinlich ist, in der Schnitzelbank zu stehen, aber vieles bekommen wir mit. Und es reicht immer, um die Schnitzelbank zu füllen.“ Ebenso läuft es in Karsau rund.

Klein meint: „Wir haben genügend Schnitzer, genügend Schreiber, und auch der Verkauf wird nicht als Arbeit, sondern als Spaß aufgefasst.“