von Petra Wunderle

Zum dritten Mal beteiligt sich Rheinfelden beim Stadtradeln. Am Samstagvormittag bildete sich vor dem Rathaus eine übersichtliche Gruppe mit zehn begeisterten Velofahrern, die somit die Aktion des Stadtradelns offiziell eröffneten. Jüngster Teilnehmer war der elfjährige Moritz Steiner, die Skizunft war mit Martin Senger vertreten, als Vertreter der Stadt traten Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Klimaschutzmanager Frank Philipps in die Pedale, Gemeinderat Reinhard Börner war von der politischen Seite her mit dabei.

Sie radeln gerne fürs Klima

„Ich radle fürs Klima mit und weil es Spaß macht“, brachte es Rene Pewestorf auf den Punkt. Die Aktion, die unter dem Motto „Gemeinsam im Wettbewerb“ steht, soll laut Eberhardt dazu beitragen, ein ökologisches Bewusstsein auszusenden. Denn, so der OB: „Es muss eine Verkehrswende kommen und man fängt mit gutem Beispiel vor Ort an.“ Frank Philipps erinnerte, dass sich im vergangenen Jahr 331 Frauen, Männer und Kinder mit rund 95 000 Kilometern am Stadtradeln beteiligten.

Abschluss auf dem Oberrheinplatz

Laut Stand vom Samstagmorgen, so Philipps, sind es bereits 265 Anmeldungen. Die 35 Kilometer lange Eröffnungstour ging von Rheinfelden nach Beuggen, Schwörstadt, hinauf nach Dossenbach und Nordschwaben und über Minseln zurück in die Innenstadt, um sich dann auf dem Oberrheinplatz bei der Bewirtung anlässlich des Radkriteriums zu stärken.