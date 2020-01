von Ingrid Böhm

Reisen steht hoch im Kurs. Das zeigen gerade die laufende CMT in Stuttgart, aber auch das vergangene Wochenende mit der ersten Reisemesse im Hochrheincenter. Rheinfelden gehört zwar nicht zu den klassischen Tourismus-Zielen, hat aber wie die Statistiken der vergangenen Jahre belegen, durchaus Reiz für Besucher, die am Hochrhein und auf dem Dinkelberg einige erholsame Tage verbringen möchten. Zusammen mit den Geschäftsreisenden werden im Schnitt im Jahr in den gemeldeten Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen gut 65.000 Übernachtungen verbucht.

Die kommunale Wirtschaftsförderung, die als öffentlichen Service die Tourist-Info in der Karl-Fürstenberg-Straße betreibt, verfolgt auch 2020 die Zielsetzung, für Besucher und Urlauber attraktive Angebote zu machen. Schon seit einigen Jahren steht dabei der Wunsch im Vordergrund, endlich einen Platz für Wohnmobile zu schaffen. Denn die Nachfrage dafür besteht.

Es geht nicht voran

Daran hat sich für Tourismuschefin Gabriele Zissel auch nichts geändert. Allerdings kann sie für dieses Projekt noch keinen greifbaren Fortschritt feststellen. Die Stadtplanung hat zuletzt den Auftrag erhalten, drei mögliche Standorte auf ihre Realisierbarkeit hin zu überprüfen. Sie haben sich laut Zissel aufgrund verschiedener Schwierigkeiten aber wieder zerschlagen, weil es entweder verkehrsrechtliche oder wasserschutzrechtliche Bedenken gibt. „Es wäre schön, wenn Rheinfelden sich hier positioniert“, merkt Zissel an, weil ein solches Angebot den Standort fördere und die Wirtschaftskraft stärke. Wohnmobilisten geben erfahrungsgemäß, wo sie Station machen, auch Geld aus, was Gastronomie und Einzelhandel zugutekomme.

Nachdem die Stellungnahmen aus dem Rathaus zunächst keine Perspektiven für eine Anlage eröffnen, um einen Bebauungsplan erfolgreich aufzustellen, wird das Projekt zunächst nicht mit Priorität weiterverfolgt. Nach wie vor gilt für Zissel als ideales Umfeld für den Wohnmobilstellplatz der Bereich um das Freibad herum. Dem stehe allerdings entgegen, dass die Parkplätze dort für die Freibadsaison benötigt werden.