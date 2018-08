von Ralf H. Dorweiler

4.45 Uhr in Nollingen. Maik Hauschild ist mit leichtem Gepäck unterwegs. Ein Fernglas, ein Nachtsichtgerät, eine Tasche und ein Gewehr. Er steigt in den Geländewagen und fährt nach Minseln. Früh ansitzen bietet die Chance, besonders viele Tiere beobachten zu können. Heute wird der Jäger eine Menge Wild zu sehen bekommen.

Jagdrevier Minseln hat zwei Bereiche

Das Jagdrevier Minseln ist untergliedert in zwei Bereiche, Nord und Süd, die von unterschiedlichen Jagdpächtern betreut werden. Revier Nord mit 450 Hektar ist viel zu groß, als dass Pächter Rainer Späne sich alleine darum kümmern könnte. Maik Hauschild ist einer von vier Jägern, die in Spänes Revier aktiv sind. „Mit den Rechten gehen aber auch Pflichten einher“, erzählt er noch im Wagen, den er in einem engen Waldweg abstellt. „Zum Beispiel gibt es eine vereinbarte Jagdquote, die der Pächter mit dem Forst ausgemacht hat. Die geht auch weiter an die Jäger.“ Eine andere Aufgabe sind Wartung und Reparatur von jagdlichen Einrichtungen wie etwa den Hochsitzen.

Auf dem Hochsitz im Bächleholz

Einen Hochsitz am Bächleholz hat Hauschild sich für den frühen Samstag ausgesucht. Im Wald ist es noch stockfinster. Er drückt die Autotür kaum hörbar ins Schloss, beleuchtet mit einer Taschenlampe den direkten Weg vor sich und achtet darauf, nicht auf trockene Zweige zu treten, die laut knacken könnten. Das Wild soll nicht beunruhigt werden.

Bald endet der Waldweg und öffnet sich in ein großartiges Dinkelbergpanorama in Richtung Osten. Wegen der Dunkelheit ist davon aber noch nicht viel zu sehen. Hauschild klettert die grobe Holzleiter auf den Hochsitz, breitet eine Decke aus und setzt sich. Jetzt heißt es warten.

Jagd als Ausgleich zum Berufsleben

Hauschild ist der Leiter der Frauenklinik in Schweizer Rheinfelden. Seit 25 Jahren ist er es als Gynäkologe gewohnt, mitten in der Nacht aufzustehen und zu einer Geburt gerufen zu werden. Deshalb fällt es ihm auch nicht schwer, so früh zum Ansitzen zu gehen. „Ich stamme aus einer alten Jägerfamilie“, sagt er. Schon mit seinem Großvater hat er in Thüringen viele Stunden in Wald und Flur verbracht. Trotzdem hat er lange nur vom Jagdschein geträumt. Der Beruf verlangt ihm viel ab, und sowohl die Erlangung des Jagdscheins als auch die jagdlichen Pflichten im Anschluss sind sehr zeitintensiv. Vor drei Jahren war es dann aber so weit. Seither genießt er es, bei der Jagd einen Ausgleich zum Berufsleben zu finden. „Sonst ist man ständig im Stress, aber im Wald muss man zur Ruhe kommen“, sagt er.

Die Ruhe auf dem Hochsitz

Die Ruhe auf dem Hochsitz macht die nächtlichen Geräusche im Wald erlebbar. Kurz vor der Dämmerung erwachen die Krähen zu Hunderten und wecken sich gegenseitig mit ihrem Geschrei. Bald hört man die ersten über den Hochsitz fliegen. Der Blick durch das Nachtsichtgerät gibt einen Eindruck über das Land vor dem Hochsitz. Links beginnt ein Wald, der im Gerät hell leuchtet. Die Wiesen sind dunkler, weil kälter. Lebewesen kann man als leuchtende Flecken erkennen. Zwei Pferde, die mindestens einen halben Kilometer weiter auf der Weide stehen. Oder das Tier, das in rund 200 Meter Entfernung aus einem Gebüsch zieht. „Ein Fuchs“, erkennt Hauschild die Silhouette. Mit jeder Minute wird es jetzt heller. Die Konturen der Felder, der Gebüsche und eines Schuppens sind erst zu erahnen, dann werden sie sichtbar. Zwei große Strommasten wachsen genau geradeaus aus dem Boden. Zu den dazwischen gespannten Leitungen fliegen die Krähen immer noch nach und nach. Bald sind die Kabel schwarz vor Vögeln.

Fuchs, Reh und Feldhase tauchen aus dem Dickicht auf

Der Fuchs ist mittlerweile durch das restlichtverstärkende Fernglas perfekt zu erkennen. Hausschild holt seinen Blatter hervor, ein Gerät, mit dessen Hilfe er die Brunftlaute einer Rehgeiß imitieren kann. Das soll die Böcke anlocken. Der Fuchs blickt in Richtung des Geräuschs. „Da“, zeigt Hauschild nur Minuten später etwas weiter links. Ein Reh. Der junge Bock marschiert schnurstracks auf den Hochsitz zu. Das Blatten hat gewirkt. Der Bock bleibt stehen, nur fünf Meter von dem Fuchs entfernt. „Das habe ich auch noch nicht so gesehen“, sagt Hauschild. Ein Jäger hat auch eine Verpflichtung zu jagen. „Wohin man sieht“, sagt Hauschild, „man sieht nichts als Kulturlandschaft.“ Auch haben viele Tiere des Waldes keine natürlichen Feinde mehr. „Wir Jäger kümmern uns darum, dass das Gleichgewicht stimmt“, sagt Hauschild. Eigentlich hätte er den Fuchs im Rahmen der Niederwildhege schießen sollen. Zum Niederwild zählen etwa Feldhasen, Fasane und Rebhühner. Denen fehlen die Lebensräume, so dass sie sehr selten geworden sind. Füchse jagen dieses Niederwild. Könnten sich Füchse ungehindert ausbreiten, würde das Niederwild extrem geschädigt, weiß der passionierte Jäger.

Kaum ist der Fuchs wieder verschwunden, kommt wie zum Beweis der erste Feldhase. Links treibt ein Bock gleichzeitig eine Ricke aus dem Wald und folgt ihr aufgeregt. Ein Bussard erbeutet direkt vor dem Hochsitz eine Maus.

Hauschild: "Zum Ansitzen geht man alleine"

Es ist hell geworden. Man sieht erste Spaziergänger mit Hund, ein Jogger ist unterwegs, ein Auto zieht eine lange Staubfahne hinter sich her. Die Tiere haben sich verzogen. „Jetzt ist es Zeit zu gehen“, sagt Hauschild. Im Wagen fährt er abschließend noch das Revier ab und schaut sich ein paar neu angelegte Waldkulturen an. Für den Schutz der jungen Bäume ist der Pächter mit den Jägern zuständig. Viel Zeit verbringt man darum mit den anderen dabei, Schutzhüllen um Jungbäume zu legen oder Zäune um Kulturen aufzustellen. „Vieles, was wir im Wald machen, ist Gemeinschaftsarbeit“, sagt Hauschild. Das gefällt ihm. Aber er mag auch die Ruhe des Waldes. „Zum Ansitzen geht man allein.“

