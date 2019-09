von Rolf Reißmann

Die erste von insgesamt zehn gespendeten Himmelsliegen steht. Auf der Wiese neben der Schule in Minseln hat sie ihren Platz gefunden. Ortsvorsteherin Eveline Klein freut sich darüber, ebenso wie Elisabeth Bläsius und Verena Pfeiffer von der Dinkelbergschule.

Der Platz ist gut gewählt

Ab sofort können Schüler, Einwohner und auch Gäste, falls sie vorbeikommen, dort eine erholsame Pause einlegen. Der Platz ist gut gewählt, etwas abseits von der Straße, dennoch mitten im Ort und auch den gesamten Tag über im Sonnenschein. Wenn der wenige Meter nebenan stehende junge Baum noch etwas gewachsen ist, wird er auch zeitweise Schatten spenden.

Grüne Mitte im Ortsteil

„Diese Liege ist ein wichtiger Teil für die Neugestaltung der grünen Mitte im Ortsteil“, sagt Klein. „Wir möchten das gesamte Areal neu gestalten, ein Teil davon ist bereits fertig, anderes kommt noch hinzu. Aber die Liege belebt den Platz in ganz besonderer Weise.“ Insgesamt werden in der Stadt in diesen Tagen zehn solcher Himmelsliegen aufgestellt. Gespendet wurden sie von der Firma Grieshaber Logistik. Jeder Orts- und Stadtteil erhält solch eine Liege aus wetterfestem Douglasienholz.

Spender setzt ein Zeichen

„Wir sind nun seit 2013 in der Stadt mit unserem Logistikzentrum ansässig und wollten nun mal ein Zeichen der Verbundenheit setzen“, sagt Kurt Grieshaber, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. „Wir haben stets eng mit der Stadt zusammen gearbeitet, für uns war die Ansiedlung in Rheinfelden ein Glücksfall. Deshalb sollte auch die Allgemeinheit etwas davon haben.“

Weitere Liegen in anderen Gemeinden

Das am westlichen Stadtrand gelegene Logistikzentrum ist auf logistische Bearbeitung von pharmazeutischen Erzeugnissen unter besonderen Bedingungen ausgerichtet. So werden dort unter anderem tief gekühlte Produkte gelagert und verpackt. Derzeit bereitet die Firma gemeinsam mit der Stadt die Erweiterung des Firmengeländes vor. Grieshaber wies auch darauf hin, dass seine Firma auch für die Orte des ersten Firmensitzes und des heutigen Hauptstandortes, Laufenburg und Bad Säckingen, ebenfalls solche Himmelsliegen bereitstellt.

Freier Blick auf „Minseln blüht“

Die Liege bietet freien Blick auf das in diesem Jahr belebte Projekt „Minseln blüht“. Dort wurde ein breiter Streifen mit insektenfreundlichen Blumen ausgestattet, die in diesen Tagen noch in voller Blüte stehen. Außerdem wurde eine mährische Eberesche gepflanzt, diese Vogelbeere trägt Früchte, die auch von Menschen verzehrt werden können. So ist es durchaus möglich, dass spielende Kinder auch mal Beeren naschen.

Oberbürgermeister Klaus Eberstadt bedankt sich bei Grieshaber Logistik, er betracht e dies als Engagement fürs Gemeinwohl. Grün- und Landschaftsplaner Patrick Pauly von der Stadtverwaltung berät zurzeit mit den Ortsteilen über die genauen Standorte der Himmelsliegen. Fest stehen bereits die Standorte am Tutti Kiesi in Warmbach und am Westweg in Nordschwaben.