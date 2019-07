von Sophia Kaiser

Drei Tage Musik, Spaß und eine Menge Sonne gab es am Wochenende auf dem Gelände des Tutti-Kiesi. Beim Domefest Openair gaben Künstler unterschiedlicher Genres ihre Musik zum Besten. Auch die kurzen, aber heftigen Unwetter am Samstag trübten die Freude der Veranstalter, Bands und Besucher nicht.

Kulturamt bietet für das Minifestival einiges

Um auch das Drumherum zur Musik schön zu gestalten, hat sich das Kulturamt für das Mini-Festival viel einfallen lassen. Auf dem Gelände finden sich Liegestühle, Schirme und kleine Swimmingpools, die zur Abkühlung dienen sollen – die der Gäste oder auch der Bands nach ihrem Auftritten. Bunte Wimpel-Girlanden zieren den Vacono-Dome und den Eingang des Festivals. Rockfood Rheinfelden versorgt die Besucher mit Essen, und auch der Bildungs- und Kulturverein steuert selbstgemacht orientalische Häppchen bei.

Kalte Getränke und Eis vom Pastakönig

Das große Gelände bietet ausreichend Platz für alle Besucher und mit bereitgelegten Spielen, wie einem Tischkicker oder einem Diabolo zum Jonglieren kann es nicht langweilig werden. Gegen die Hitze gibt es kalte Getränke und Eis vom Pasta König. Auch die Nachhaltigkeit steht im Fokus. „Wir haben uns gegen Plastikgeschirr entschieden und teilen das Essen auf Keramiktellern aus, die dann immer wieder gespült werden“, erklärt Stephanie Braun vom Kulturamt. Auch Spenden werden während des Festivals gesammelt. So kommen die Einnahmen der Aftershow-Party dem Jugendhaus zu Gute und der gespendete Flaschenpfand geht an Viva con Agua.

Die Altersklassen sind bunt gemischt

Ab 16 Jahren dürfen Besucher auf das Festivalgelände. Die Altersklassen sind jedoch bunt gemischt. „Vor allem auch die jungen Leute in der Spanne zwischen zwanzig und dreißig, die schon aus dem Jugendhaus rausgewachsen sind, kommen hier auf ihre Kosten“, erklärt Braun. Der Vorverkauf der Karten lief zufriedenstellend. Auch an der Abendkasse wird am Samstag noch einmal kräftig gekauft. Trotzdem füllen die Besucher bei weitem noch nicht das gesamte Areal aus. Auch am Samstag sind die ganz großen Massen ausgeblieben, was vor allem auf der Bühne das ein oder andere Mal auffällt. Diejenigen, die da sind, feiern aber ausgelassen auf der Bühne.

Die Gäste schwitzen bei 30 Grad Celsius

Sonne satt heißt es für das Domefest am Freitag und Samstag. Temperaturen um die 30 Grad lassen die Gäste ordentlich schwitzen. Bei einem richtigen Festival darf aber auch der Regen nicht fehlen: Das Gewitter am Samstagmittag sorgte zwar für eine kurze Abkühlung, aber legte kurzzeitig auch das Festival um. Der Schaden konnte rechtzeitig bis zum Beginn um 15 Uhr mit Hilfe des Technischen Dienstes behoben werden.

Drei verschiedene Mottos für die Festivaltage

Unter drei verschiedene Mottos stehen die Festivaltage. Während die Eröffnung am Freitag laut schreiend mit verschiedensten Full-Metal-Bands gefeiert wird, geht es die nächsten zwei Tage deutlich leiser zu. Am „größten“ Festivaltag, dem Hip-Hop-Samstag, stehen Fatoni sowie Thomas Damager, der als Rheinfelder Rapper mit seinen Beziehungen in die Musikszene bei der Erstellung des Line-Ups geholfen hat, auf der Bühne.

Der Sonntag widmet sich Folk, Punk Rock und Indie, mit Dikanda aus Polen oder Ape me! aus Schopfheim. Internationale und lokale Bands wechseln sich an allen drei Tagen ab und so sind bereits am Freitag First Blood, eine Hardcore-Punk Band aus San Francisco, oder In Other Climes aus Frankreich dabei. Auch am Samstag stehen mit Degga x Yanno Rapper aus Weil am Rhein neben Retrogott & Hulk Hodn aus Köln auf der Bühne.

Liegestühle und Mini-Pools – so ließ sich die Hitze ertragen. | Bild: Sophia Kaiser

Auf Liegestühlen und unter Sonnenschirmen

Vor der Bühne wird getanzt, auf der Liegewiese wird in den Liegestühlen unter den Sonnenschirmen gechillt, der Musik gelauscht oder eine Runde Tischkicker gespielt. Das heiße Wetter verleitet den ein oder anderen auch dazu, die Füße in den bereitgestellten Pools zu kühlen. Die Atmosphäre ist entspannt, vor allem im Bereich vor dem Vacono-Dome. Vor der Bühne ist es ein ständiges Kommen und Gehen an Besuchern, abhängig vom gerade auftretenden Künstler.

Bei Fatoni hält es keinen mehr in den Sitzen

Während es bei Thomas Damager noch viel Springen, Hände klatschen und Mitsingen gibt, wird das gesamte Publikum bei dem Kölner Duo Retrogott & Hulk Hodn ein bisschen ruhiger und geht in ein rhythmisches Kopfnicken über. Beim finalen Auftritt von Fatoni kann sich keiner mehr auf den Liegestühlen halten und die Besucher lassen ihre restliche verbliebene Energie raus. Auch wenn Fatonis Publikum in Rheinfelden wohl deutlich kleiner ausfällt, als in seinen anderen Shows, ändert das nichts an der ausgelassenen Stimmung der Gäste.

Veranstalter und Gäste sind zufrieden

Trotz der geringer ausgefallenen Anzahl an Besuchern ist das Festival ein Erfolg. Sowohl die Veranstalter, als auch die Gäste sind zufrieden mit den Acts und dem, was auf dem Tutti-Kiesi Areal geboten wird. Ein bezahlbares, lokales Festival, das die Stadt vor allem nach dem Ende des Grenzenlos-Festivals und der Beachparty braucht. Die komprimierte Variante des Domefests rückt die Musik in den Fokus und lädt verschiedenste Altersklassen dazu ein gemeinsam zu feiern.