von Horatio Gollin

Arvid Hager feiert am heutigen Donnerstag seinen 90. Geburtstag. Viele Rheinfelder dürften ihn als Mann mit der Kamera kennen. Eine vielleicht unbekanntere Seite des rüstigen Rentners: Er hat sich alleine 20 Mal weltweit den Triathlon-Titel des Iron Man erkämpft. Noch heute hält sich Arvid Hager mit Gymnastik und Nordic Walking fit.

Am heutigen Geburtstag wollen seine Söhne vorbei kommen. „Die wollen feiern, ich will gar nicht“, sagt der Jubilar und lacht. Er ist vielen Rheinfeldern noch als Fotograf von zahlreichen Veranstaltungen bekannt, der das Geschehen wie auch Eindrücke aus der Umgebung auf seiner Internetseite Arvids Bunte Foto Homepage bildlich festhielt. Die Internetseite hat Hager wegen des Datenschutzes schon vor einiger Zeit abgeschaltet und die meisten Bilder wieder gelöscht.

Den Fotoapparat hat er mittlerweile im Schrank verstaut und Bilder macht er nur noch mit dem Smartphone. Auf einer externen Festplatte hat er immerhin 37.000 Fotos aus aller Welt gesichert. Der Potsdamer Platz in Berlin, den Eiffelturm in Paris, das Kreuzfahrtschiff Aida Blue. Die schönsten seiner Bilder hängen säuberlich gerahmt in seinem Wohnzimmer in seiner Wohnung in Nollingen.

„Mein Leben war Arbeiten und Sport. Ich habe bis 68 gearbeitet“, sagt Hager, der 1986 über Berlin nach Rheinfelden kam. Geboren wurde er am 20. Februar 1930 in Neustadt in Schleswig-Holstein. „In Rheinfelden habe ich die schönste Zeit meines Lebens verbracht.“ Der gelernte Metzgermeister kam beim Gartenbaubetrieb Goda unter und arbeitete dort 18 Jahre lang bis zu seinem Ruhestand. Der Familie Goda ist Hager bis heute eng verbunden, da sie ihm damals zu seiner Wohnung verhalf und ihn auch eng auf seiner sportlichen Lauf- und Triathlon-Karriere begleitete. „Die sind zu jedem Wettkampf mitgekommen, sogar bis zum Iron Man auf Hawaii“, erinnert sich Hager. In der Schrankwand zeugen etliche Pokale und Medaillen von seinen sportlichen Erfolgen.

Als Läufer und Triathlet hat Hager mindestens 40 Titel geholt. „Ich freue mich immer, wenn ich die Pokale sehe. Dann muss ich lachen, dass ich das geschafft habe. An jedem Pokal hängt eine Erinnerung“, sagt Hager. Den Titel Iron Man hat er sich weltweit 20 Mal erkämpft. Alleine in Deutschland wurde er achtmal Deutscher Meister beim Iron Man. Im Alter von 73 Jahren hat er am Iron Man in Roth teilgenommen und mit 76 Jahren noch auf der Kurzstrecke bei der Deutschen Meisterschaft.

Jeden Sonntag mit dem Rad nach Freiburg

Aufgrund seiner Lauf- und Radtrainings kennt er die Rheinfelder Umgebung besonders gut. In seiner aktiven Zeit war er täglich laufen und ist sonntags immer mit dem Rad bis nach Freiburg und zurück gefahren. Wenn Hager morgens aufsteht, freut er sich vor allem darüber, dass er noch gesund und fit ist. Das Hören bereitet ihm allerdings zuweilen Probleme. „Vernünftig essen, also Hausmannskost, nicht saufen und nicht rauchen“, lautet sein Rezept für ein langes Leben.

Auch im hohen Alter noch aktiv

Die sportliche Aktivität ist auch ganz wichtig. Er macht auch noch im hohen Alter täglich Gymnastik und geht noch zweimal pro Woche in den Wald, wo er eine Runde mit Nordic-Walking-Stöcken läuft. „Anschließend mache ich 100 Kniebeugen und 80 Liegestütze“, sagt Hager, der drei Söhne und fünf Enkel hat und geschieden ist. „Und jeden Morgen von Kopf bis Fuß durchmassieren, dann wundern sich die Leute, dass man noch so fit ist.“