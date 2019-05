von Katrin Dein

Weil Frauen es mindestens genauso gut können wie Männer, setzen immer mehr Organisationen und Betriebe auf weibliche Unterstützung. Auch die Rheinfelder Feuerwehr kommt heute kaum ohne Frauenpower aus und erreicht eine Frauenquote von sechs Prozent (15 Frauen bei insgesamt 264 Mitglieder, Stand März 2019). Wie schlagen sich die Feuerwehrfrauen und Mädchen in der einst als Männerdomäne geltenden Organisation? Von ihren Erfahrungen berichtet das langjährige Mitglied Saskia Müller und die Mädels der Jugendfeuerwehrabteilung.

Saskia Müller räumt mit dem Klischee auf

Das Klischee, das Frauen in Männerberufen nichts zu suchen hätten, sorgt bei Jugendgruppenleiterin Saskia Müller aus Herten bloß für spöttisches Augenverdrehen. Die 23-jährige Chemielaborantin ist seit über 13 Jahren ehrenamtlich in der Feuerwehr aktiv und habe bisher keinerlei Probleme gehabt, sich als Frau in den Männerreihen zu behaupten. „Ich mache als Frau ja dieselbe Ausbildung mit und bringe damit auch dieselbe Leistung. Warum sollte mich da jemand benachteiligen?“

Kommandant sagt: „Sie haben es drauf.“

Aufgenommen werde grundsätzlich jeder ohne Vorurteile und man müsse auch nicht besonders groß oder muskulös sein, verrät sie. Der Wille zu helfen, und ein sinnvolles Amt anzugehen, seien die einzigen Voraussetzungen, die Mann und Frau mitbringen sollten, ansonsten stehe nichts im Weg. Feuerwehrkommandant Dietmar Müller erklärt auf Nachfrage: „Unsere Frauen scheinen manchmal so zerbrechlich und man mag das denen im ersten Moment gar nicht zutrauen, aber dann stellt man plötzlich fest: Die haben es drauf.“ Auch Saskia Müller habe schnell beweisen können, dass man die Stärken einer Frau besser nicht unterschätzen sollte. „Ich kann auch Püppchen. Ich zieh auch mal ein Kleid an“, gibt sie zu, „aber sobald es darum geht, Türen aufzubrechen oder ähnliches, bin ich die Erste mit Axt in der Hand.“

Weibliches Geschickt bei manchen Aufgaben gefragt

Für einige Aufgaben setze die Feuerwehr ganz besonders auf weibliches Geschick. Durch ihre Größe und Statur seien sie flexibler und passen durch die kleinsten Lücken und Löcher, erklärt die Feuerwehrfrau. Und auch bei der Betreuung von Angehörigen und Brandopfern sei häufig die Fürsorge der Frau gefragt. Davon abgesehen, gelte „gleiches Recht für alle“, so der Kommandant, denn ob nun Frau oder Mann, jeder müsse sich der harten Welt der Feuerwehr voll umfänglich stellen. Ausnahmen gebe es nur in Fällen, in denen die Sicherheit der Frau nicht mehr gegeben sei, wie beispielsweise bei Schwangerschaft.

Thema Sozialraum und Umkleide ist wichtig

Je mehr Frauen in der Feuerwehr mitwirken, desto wichtiger wird das Thema Sozialraum und Umkleide. Kommandant Müller spricht von Glück, „weil unsere Frauen relativ unkompliziert sind“, sie häufig keinen Wert auf separate Umkleideräume legen oder sich ins Bad zurückziehen. „Im Einsatz geht alles so schnell, da hat niemand Zeit zum gucken“, bestätigt Saskia Müller. Trotzdem werde sich laufend ausgetauscht, und sobald sich jemand unwohl fühlt, müsse eine Lösung gefunden werden. Laut Kommandant Müller solle das neue Gerätehaus hier zukünftig Abhilfe schaffen.

Vier Mädchen bei der Jugendfeuerwehr

Die Bemühungen der Feuerwehr, sich der Damenwelt weiter zu öffnen, haben die Schwestern Erika und Dussja (14 und 12 Jahre alt) vom Ehrenamt überzeugt. Sie sind zwei der insgesamt vier Mädchen bei der Jugendfeuerwehrabteilung Rheinfelden. Auch ihre Freundin Zerda hatten sie damals dazu bewegen können, mitzumachen. Als Frischlinge nehmen die Mädels bei den Proben der Anfängergruppe teil, lernen Knoten binden, Fahrzeugkunde und die Arbeitsabläufe der Feuerwehrtätigkeit kennen. Besonders Spaß haben die drei an organisierten Aktionen wie dem jährlich veranstalteten Indiaka-Turnier und der Fasnachtsbewirtung. Man brauche keine Vorkenntnisse, sondern jeder könne es ausprobieren, so Zerda.

Sie haben keine Angst

Bereits jetzt freuen sie sich auf den aktiven Dienst, den sie mit 18 antreten dürfen. Dann können sie endlich die „spannenden Dinge wie Feuerlöschen und Menschen helfen“ selbst ausprobieren. Angst haben sie keine, denn gefährliche Angelegenheiten gehe man immer mit Freunden zusammen und im Team an. Jugendgruppenleiter Robin Hübel verspricht: „So macht die Feuerwehr allen Spaß, egal ob Mädchen oder Jungen.“