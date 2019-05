von SK

Wenn die Auswahl auf der Speisekarte nicht reicht, bedient man sich eben an menschlichem Fleisch. Das jedenfalls scheint ein etwas dreister Bettler gedacht zu haben, als er gegen eine Bedienung handgreiflich wurde. Der hat laut Polizei am Freitagvormittag der Servicekraft in die Hand gebissen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.15 Uhr am Kirchplatz in Rheinfelden, wie die Polizei am Montag mitteilt. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Männer die Gäste eines Cafés in aggressiver Weise angebettelt haben. Als die beiden Männer durch eine Bedienung aufgefordert wurden, dies zu unterlassen, soll es zunächst zu Beleidigungen gekommen sein. Einer der Männer soll dann handgreiflich geworden sein und die Frau in die Hand gebissen haben. Hierdurch wurde sie leicht verletzt.

Die beiden bislang unbekannten Männer wurden als südländisch aussehend beschrieben, etwa 170 Zentimeter groß, dunkel gekleidet. Einer der beiden soll eine schwarze Schirmmütze getragen haben.

Das Polizeirevier Rheinfelden ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung und bittet Zeugen des Vorfalles, sich zu melden unter Telefon 07623/74040.