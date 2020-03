von Ralf H. Dorweiler

Über die bürgerkriegsähnlichen Zustände in Teilen Kameruns wird in den Medien vergleichsweise selten berichtet. Armin Zimmermann, der Leiter des Amts für Familie, Jugend und Senioren in Rheinfelden, wird in der kommenden Woche auf diplomatischer Mission in den zentralafrikanischen Staat reisen, um in den Unruhen zwischen den französischsprachigen Regierungstruppen und englischsprachigen Rebellen zu vermitteln. Der Konflikt habe seit Beginn mehr als 3000 Menschen das Leben gekostet.

Zimmermann ist ausgewiesener Kamerun-Kenner und wurde von einer Vereinigung mehrerer christlicher Verbände angefragt, neutral zwischen den Parteien zu vermitteln. Auf dem diplomatischen Parkett ist Zimmermann kein Neuling und sagte mit dem Ziel zu, den Menschen in Kamerun wieder zu Frieden zu verhelfen.

Ausgangslage: Die deutsche Kolonie Kamerun wurde nach dem Ersten Weltkrieg unter Frankreich und England aufgeteilt. Nach Ende der Kolonialzeit kamen beide Landesteile wieder zusammen, wobei der größere Teil französisch geprägt war und ein kleinerer Teil englischsprachig blieb. In letzterem Gebiet gab es immer wieder Bestrebungen zur Selbständigkeit. Die Spannungen haben sich im Herbst 2016 massiv verschärft. „Es gibt verschiedene Opferzahlen“, so Zimmermann. Beide Seiten hätten jeweils Gewalt mit Gewalt beantwortet. Laut der Gesellschaft für bedrohte Völker sind mindestens 3000 Zivilpersonen gewaltsam zu Tode gekommen, rund 680.000 Menschen befinden sich auf der Flucht. Eine Aussicht auf Frieden ohne externe Unterstützung wird als gering angesehen.

Lösungsideen: „Die Kirchen sind vor Ort oft die einzigen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die das Vertrauen der Menschen genießen“, sagt Zimmermann. Die Presbyterianische Kirche von Kamerun wendete sich darum an den „World Council of Churches“ (WVRC), das im September 2019 eine Konferenz zu dem Thema einberief. Der ökumenische Rat der Kirchen, die Weltgemeinschaft der reformierten Kirchen und die Allafrikanische Kirchenkonferenz, die zusammen weltweit 800 Millionen Christen repräsentieren, richteten das Ökumenische Forum zur anglophonen Krise in Kamerun ein. Armin Zimmermann soll dieses Forum koordinieren.

Der Koordinator: Armin Zimmermann ist seit 1995 eng mit dem Land Kamerun verbunden, wo er bereits Feldforschung für seine Doktorarbeit betrieb. Der promovierte evangelische Theologe und Agrarwissenschaftler lehrte von 2000 bis 2004 als Dozent an einer kirchlichen Hochschule in Kumba im englischsprachigen Teil und ist bis heute durch viele Kontakte mit dem Land verbunden. Während seiner 14-jährigen Tätigkeit bei der Basler Mission 21 war er als Leiter der Afrikaarbeit international unterwegs und agierte auf der Ebene von Ministern, kirchlichen Führern und Staatspräsidenten. „Mein altes Leben holt mich wieder ein", sagt Zimmermann, der gleich als Wunschkandidat für den Koordinatorenposten ins Spiel gebracht worden war.

Armin Zimmermann, Leiter des Amts für Familie, Jugend und Senioren in Rheinfelden wird als Koordinator des ökumenischen Forums zur anglophonen Krise in Kamerun in dilpomatische Mission nach Afrika reisen. | Bild: Ralf H. Dorweiler

Arbeitsorganisation: Zimmermann bleibt natürlich Leiter des Amts für Familie, Jugend und Senioren. Bei seiner Zusage teilte er gleich mit, dass er für diplomatische Aufgaben zur Verfügung stehe, aber keine unbeschränkten zeitlichen Möglichkeiten hat. Ihm zur Seite wird darum Antje Böttcher stehen, die Vorsitzende des Kamerun-Arbeitskreises im evangelischen Kirchenbezirk Markgräflerland, der mit einer Region in Kamerun eine Direktpartnerschaft betreibt. Böttcher wird Zimmermann kommunikative, organisatorische und administrative Aufgaben abnehmen. „Wir haben gemeinsam eine sehr gute Kooperation“, sagt Zimmermann und freut sich, mit Böttcher eine Unterstützung an der Seite zu haben, die er gut kennt, sehr schätzt und bei der beide von kurzen Wegen profitieren können.

Vorgehen: Bereits kommenden Freitag wird Zimmermann auf seine erste diplomatische Mission nach Kamerun starten. Auf dem Programm für die Woche, die er in Kamerun verbringen wird, stehen bereits Treffen mit führenden religiösen Amtsträgern und am Folgetag mit dem Regierungschef Kameruns, Premierminister Joseph Dion Ngute. Aber auch, wenn er zurück in Rheinfelden ist, werden weitere Termine vereinbart. Dazu gehört für ihn auch, dass das Ökumenische Forum auf deutscher, Schweizer und globaler Ebene Entscheidungsträger über den Konflikt und Gefahren für den Weltfrieden informiert, die sich ausweitende Spannungen bedeuten könnten. Es werden bereits Termine in Berlin und Bern geplant. Zimmermann sieht auch Gespräche mit dem UN-Menschenrechtsrat und anderen Ebenen der Vereinten Nationen als wichtig an. Auch soll das religiöse Fundament des Forums möglichst noch erweitert werden. Darum strebt Zimmermann auch Gespräche mit der römisch-katholischen Kirche oder muslimischen Verbänden an.

Aufgabe Der Koordinator des ökumenischen Forums für diese Krise in Kamerun hat vornehmlich das Ziel, im Konflikt zwischen den französisch- und den englischsprechenden Landesteilen zu vermitteln. Nachdem sich die Proteste auf englischsprachiger Seite radikalisiert hatten und von Regierungsseite militarisiert worden waren, fehlen Grundlagen, sich zu Gesprächen zusammenzufinden. Ganz klar betont Armin Zimmermann, dass das ökumenische Forum im Konflikt keine Partei ergreift, sondern sich im Interesse der Menschen vor Ort unter Vorgaben eines strikten Neutralitätsgebots einschalten möchte, um den vorherrschenden Konflikt zu entschärfen.