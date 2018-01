Rheinfelden Arbeitskreis Geschichte zieht mit vielen Kisten ins Haus Salmegg

Der Arbeitskreis Geschichte zieht vom Bahnhof ins Haus Salmegg. Weil dort nicht alles hinein passt, befindet sich ein weiterer Lagerraum im Schwimmbad.

Umzugskartons stapeln sich im Dachgeschoss des Hauses Salmegg. Wolfgang Bocks und weitere tatkräftige Mitglieder des Arbeitskreises Geschichte des Salmegg-Vereins sind eifrig dabei, Kisten auszupacken und jede Menge Bücher, Zeitschriften und Aktenordner neu einzusortieren. So langsam füllen sich die Regale im neuen Domizil im Haus Salmegg. Der Umzug ist in vollem Gange.

Die Fachgruppe für Historisches um Sprecher Wolfgang Bocks richtet sich zwei leer stehende und neu renovierte Räume im obersten Stock des Hauses Salmegg ein, die nach dem Umzug des Stadtmuseums frei geworden sind. In einem dritten Raum wird die Verwaltung und Geschäftsstelle des Vereins eingerichtet, die bisher in der Musikschule angesiedelt war. Die Büromöbel für diesen Raum werden am Montag geliefert.

Seit November schon sind die Mitglieder des Arbeitskreises mit dem Umzug beschäftigt. Von 2002 bis Ende 2017 hatten sie drei Räume im Bahnhof als festes Domizil, dort waren Sitzungsraum, Bibliothek und Archiv untergebracht. Da diese Räume nicht länger verfügbar waren, musste sich der Arbeitskreis nach einer neuen Bleibe umschauen. So bot es sich an, in die früheren, frisch renovierten Räume des Stadtmuseums zu ziehen. „Das war eine günstige Gelegenheit für uns, wir hätten sonst nicht gewusst, wo wir hinsollen“, erzählt Bocks, der seit mehr als 20 Jahren den Arbeitskreis leitet. Der Historiker und seine Mitstreiter sind ans Umziehen gewohnt. Vor der Zeit im Bahnhof hatte der Arbeitskreis neun verschiedene Bleiben, darunter im Wasserturm und im Gambrinus.

Umso erfreuter ist man nun über die frisch hergerichteten Räume in der „guten Stube der Stadt“. „Der Salmegg-Verein ist im Haus Salmegg angekommen“, kommentiert Bocks den glücklichen Umstand, dass die Arbeitskreise Kunst und Geschichte, die Geschäftsstelle des Vereins und die Ausstellungsräume nun „unter einem Dach“ vereint sind. Zwar hat der Arbeitskreis Geschichte weniger Platz als zuvor im Bahnhof, aber die Lage und die schöne Ausstattung machen das allemal wett. „Es ist kleiner und kuscheliger“, schmunzelt Bocks. Ein Raum wird als Tagungsraum ausgestattet mit Stühlen, die aus dem Bahnhof übernommen wurden, und einem neuen Tisch. „Zwölf Leute müssen hier Platz finden“, sagt Bocks.

In dem Sitzungsraum ist auch extra ein Schrank eingebaut worden, in dem die Aktenordner von 1990 bis heute fein säuberlich eingeräumt sind. An den derzeit noch kahlen weißen Wände sollen historische Fotos aus den Anfängen der Stadt angebracht werden. „Das motiviert und inspiriert“, findet Bocks. In dem zweiten Raum stehen drei Regalwände, teilweise neu gefertigt, montiert und eingepasst, teilweise aus dem früheren Bahnhofs-Domizil übernommen. Dabei dürfen nur bestimmte Wände mit Bücherregalen bestückt werden, „sonst ist die Statik gefährdet.“ Bocks packt an diesem Nachmittag zusammen mit Ellen Häbig, Rudolf Schlaf und Günter Schrenk Kiste für Kiste aus. Sie ordnen den Inhalt fein säuberlich in die Regale ein. Unzählige Bücher, Festschriften, Geschichtshefte, historische Bände und Dokumente finden so nach und nach ihren Platz. Fachmaterial, das sich über Jahrzehnte angesammelt hat und das der Arbeitskreis für seine Recherchen und die Arbeit an den Publikationen der Rheinfelder Geschichtsblätter und die Ausstellungen braucht.

Beim Auspacken kommt mancher Bücherschatz zum Vorschein, den die Mitglieder schon lange nicht mehr in der Hand hatten. Die Bibliothek, die Werner Himmelsbach eingerichtet hat, findet nun ihren neuen Platz. Trotzdem passt nicht alles ins Dachgeschoss vom Salmegg, einiges musste aussortiert und in ein Depot in einem Raum im Schwimmbad ausgelagert werden.

Pünktlich zum 31. Dezember hat der Arbeitskreis das einstige Domizil im Bahnhof „besenrein“ verlassen: „Die Räume sind leer, da ist kein Besen und kein Papierkorb mehr.“ In den von der Städtischen Wohnbau schön renovierten Räumen im Haus Salmegg ist nun der Kern der Bibliothek untergebracht und der Arbeitskreis findet ideale Tagungs- und Arbeitsmöglichkeiten. Sogar Bad und Toilette sind vorhanden, was es im Bahnhofsdomizil nicht gab.

Der Verwaltungsraum für die Geschäftsstelle des Vereins wird Anfang nächster Woche eingerichtet, übernächste Woche sollen alle Räume fertig sein. Am 24. Januar tagt der Arbeitskreis Geschichte zum ersten Mal in den neuen Räumen. Zum Einstand will Bocks zwei Sektflaschen mitbringen. Als nächstes Projekt steht der große Jubiläumsband und der Fotoband über 100 Jahre Stadterhebung im Jahr 2022 an.