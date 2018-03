Rheinfelden Anwohner wehren sich gegen Baupläne

Rheinfelden: Minsler protestieren gegen den Bau von drei Mehrfamilienhäusern zwischen der Kirchgasse und der Wiesentalstraße und legen Unterschriftenliste vor. Heftige Diskussionen in der Ortschaftsratssitzung

Minseln – Der Bau von drei Mehrfamilien-Wohnhäusern mit je fünf Wohneinheiten auf einem Gelände zwischen der Kirchgasse und der Wiesentalstraße sorgten am Dienstag in der öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates für Unmut in der Bevölkerung und für lang anhaltende Diskussionen zwischen den Vertretern der Stadt, den Bürgern und der im Ortschaftsrat vertretenden Parteien.

Der Unmut der Bürger entzündete sich vor allem am Verhandlungsgegenstand selbst, weil die Stadtverwaltung laut Sitzungsvorlage signalisierte, das Bauvorhaben zu genehmigen. Begründet wird dies mit Paragraph 34 Baugesetzbuch, wonach sich das Bauvorhaben in die umgebende Bebauung einfüge. Dem widersprachen grundsätzlich alle Vertreter der Parteien und die zahlreichen Bürger.

Ruth Franzke, selbst Anwohnerin der Kirchgasse, sprach sich gegen eine zusätzliche Verkehrsbelastung und gegen die dichte Bebauung durch die geplanten Mehrfamilienhäuser aus. Sie forderte im Namen der Nachbarn und der Anlieger der Kirchgasse den Bau einer Tiefgarage für die Wohnanlage mit einer Zufahrt von der Wiesentalstraße. Damit solle der Autoverkehr in der Kirchgasse gestoppt und die schon jetzt prekäre Parksituation entspannt werden. Außerdem forderte sie, den dörfliche Charakter, der auch mit öffentlichen Mitteln mitfinanziert worden sei, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Dorfkirche zu erhalten. Man wolle auch weiterhin friedlich zusammenleben und wünsche deshalb eine Entscheidung zum Wohle der Allgemeinheit, so Franzke. An Ortsvorsteherin Eveline Klein übergab sie eine Liste mit 100 Unterschriften von Anliegern, die sich allesamt gegen die Folgen der geplanten Bebauung aussprachen. Mit einem Bild eines Mädchens, das sich eigene Vorstellungen zum Erhalt des dörflichen Charakters machte, unterstrich Franzke ihre Forderungen.

Die SPD im Ortschaftsrat erneuerte derweil mit einem Antrag die Forderung nach der Aufstellung eines Bebauungsplanverfahrens mit Veränderungssperre, wie dies bereits in einer Sitzung am 1.Dezember 2015 beantragt worden war. Laut Ortsvorsteherin Eveline Klein habe damals das Bauamt signalisiert, dass es überlastet sei und dass man zunächst einmal abwarten solle, bis ein Bauantrag eingeht. Die SPD-Fraktion begründete ihren Antrag nach einem förmlichen Bebauungsplanverfahren indes auch damit, dass ihrer Ansicht nach die geplante Bebauung eben nicht alle Anforderungen des Paragraphen 34 erfülle. Sie verwiesen auch auf einen Absatz im Gesetzestext. Darin heißt es, dass die Anforderungen an gesunde Wohn-und Arbeitsverhältnisse gewahrt bleiben müssen und dass das Ortsbild nicht beeinträchtigt werden dürfe.

In der Sitzung erläuterten noch einmal der Leiter der Baurechtsabteilung, Christian Rooks, sowie Christiane Ripka vom Stadtplanungs- und Umweltamt die rechtliche Bewertung des Bauvorhabens, das von Seiten der Planer schon einmal abgeändert wurde. Danach würde einer Genehmigung gemäß Paragraph 34 nichts im Weg stehen.

Paul Renz (CDU) sprach sich derweil für einen weiteren Runden Tisch bei der Stadt aus, in dem die Argumente noch einmal ausgetauscht werden sollten. Auf diese Weise könnte ein eher langwieriges Bebauungsplanverfahren überflüssig werden. Gleichzeitig fragte er bei Ortsvorsteherin nach, ob sie an einem zuvor bei der Stadt stattgefundenen Gespräch zum umstrittenen Bauvorhaben teilgenommen habe. Dies verneinte Klein. Hinter der Frage von Paul Renz versteckte sich die Vorstellung, dass man die Probleme rund um das Neubauvorhaben einvernehmlich im Vorfeld hätte lösen können. Renz' Frage, ob zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch ein Bebauungsplanverfahren möglich sei, bejate der Leiter der Baurechtsabteilung. Dies bestreiten jedoch die Planer des Bauvorhabens. Am Rande der Sitzung signalisierte Planer Karlheinz Thomann, dass er bereits einen Anwalt konsultiert habe, um die Rechtmäßigkeit dieser Aussage prüfen zu lassen.

In der Sitzung des Ortschaftsrates stimmten bis auf die CDU-Ortschaftsrätte alle für ein förmliches Bebauungsplanverfahren. Das Ergebnis war sechs Ja-, zwei Nein-Stimmen. Zunächst befasst sich der Bauausschuss in seiner heutigen Sitzung mit der Problematik. Später wird dann der Gemeinderat eine Entscheidung treffen.