von Ralf H. Dorweiler

Zur Kenntnis nahm der Bau- und Umweltausschuss am Donnerstagabend in seiner Sitzung das Vorhaben eines Investors, in der Cesar-Stünzi-Straße eine fast 63 Meter lange Gewerbehalle zu errichten, die fünf Gewerbeeinheiten beherbergen soll. Laut Paragraph 34 des Baugesetzbuchs fügt sich das Bauvorhaben in die umliegende Bebauung ein, wie Alexandra Foglia vom Bauamt in der Sitzung vorstellte.

Bemerkenswerte Ausmaße

Die Ausmaße sind bemerkenswert: 62,70 Meter lang und 24,50 Meter tief soll die geplante Gewerbehalle werden, die damit den größten Teil der brachliegenden Fläche zwischen der Wohnbebauung im nördlichen Teil der Cesar-Stünzi-Straße und der Industrie im Süden einnimmt. Entlang der Cesar-Stünzi-Straße ist das Pultdach mit 9,60 Metern Höhe vorgesehen, auf der Südostseite ist es mit 6,60 Metern zur Industrie hin deutlich niedriger.

Freier Platz an der Cesart-Stünzi-Straße, Ecke Kronenstraße. Hier könnte eine 62 Meter lange Gewerbehalle entstehen. Im Hintergrund die Josefskirche. | Bild: Victoria Bauereiß

Gewerbe mit Publikumsverkehr

Geplant ist laut der Baurechtsabteilung vom Bauherren, fünf Gewerbeeinheiten in der Halle unterzubringen: Ein Reifenhandel, ein Küchenstudio, eine Ausstellungshalle für Oldtimer, eine Kfz-Werkstatt und ein Baustofflager. Alles Gewerbe, das zwar Publikumsverkehr hat, der bleibt allerdings kurzfristig. Das ist wichtig, weil die geplante Gewerbehalle im Störfallradius liegt. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt sagte in der Sitzung, dass eine Wohnbebauung an der Stelle kritischer einzuschätzen gewesen wäre.

Baurechtsabteilung wartet Stellungnahmen ab

Die Anwohner wurden über die Planung informiert, so Christian Rook, der Leiter der städtischen Baurechtsabteilung. Von Seiten der Nachbarn seien bereits Einsprüche eingegangen, die planungsrechtlich allerdings voraussichtlich nicht relevant werden dürften. Die Baurechtsabteilung wartet vor der endgültigen Behandlung der Einwendungen die Fachbehördenanhörungen beim Landratsamt ab. Auch Brandschutzprüfungen sind noch vorzunehmen. Wenn es von dieser Seite keine Gründe für ein Scheitern des Projekts gebe (eher sind kleinere Anpassungen zu erwarten), könne die Baurechtsabteilung die Halle nur genehmigen.