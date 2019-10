von Horatio Gollin

Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, haben den früheren Nollinger Ausschuss immer wieder beschäftigt. Baurechtsabteilungsleiter Christian Rooks und Facharchitekt Andreas Wallat erläuterten das Thema nun dem Nollinger Stadtteilbeirat. „Denkmalschutz – das unbekannte Wesen“ – so hatte Stadtteilbeiratssprecher Rainer Vierbaum den Tagesordnungspunkt, angelehnt an einen Film, betitelt. „Gerade in Nollingen als ältesten Stadtteil haben wir eine ganze Reihe von Häusern, die dem Denkmalschutz unterliegen“, erklärte Vierbaum.

Er wusste von 14 Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen. Er bemängelte, dass schon für die Mitglieder des früheren Nollinger Ausschusses nie eine klare Linie erkennbar gewesen sei, wann es hohe Auflagen gebe oder wann der Denkmalschutz entfalle. Um diese Fragen zu klären, waren Christian Rooks und Andreas Wallat aus Lörrach gekommen.

Rooks erklärte, dass die Untere Denkmalschutzbehörde in der Kommune nur die Schreibbehörde für die Obere Denkmalschutzbehörde sei, die zentral als Landesamt für Denkmalpflege in Stuttgart sitzt. In Freiburg gibt es eine für den Landkreis zuständige Dienststelle. Einzelfallentscheidungen werden von der Oberen Denkmalschutzbehörde gefällt. Laut Wallat wird der Landkreis halbjährlich von den Fachabteilungen aus Freiburg abgefahren, die prüfen, ob neue Objekte unter Denkmalschutz gestellt werden.

Die Eigentümer werden darüber aber nicht informiert, sondern es obliegt den Bürgern, sich darüber zu informieren, ob ihr Haus unter Denkmalschutz gestellt ist. Verstöße gegen den Denkmalschutz können mit Rückbau geahndet werden. Andererseits gibt es Fördergelder bei denkmalschutzgerechten Vorhaben und Ausgaben können steuerlich abgeschrieben werden. Bei Vorhaben mit Gebäuden unter Denkmalschutz ist zunächst die Untere Behörde einzubeziehen, das letzte Wort hat aber die Obere Denkmalschutzbehörde.

Auf die vom Käufer beklagten hohen Auflagen bei der Sanierung des alten Rathauses angesprochen, wehrte Wallat ab, dass es damals noch keine Auflagen geben habe, da zu diesem Zeitpunkt noch gar kein Antrag gestellt worden sei. Laut Rooks ist mittlerweile ein Antrag eingegangen.

Die Mitglieder des Beirats beklagten zudem den desolaten Zustand des Vogtshauses und der alten Uhrenfabrik. Wallat erklärte, dass die Eigentümer zum Erhalt der Gebäude verpflichtet seien und als Sanktionen Bußgelder in fünfstelliger Höhe möglich seien. Karin Paulsen-Zenke erkundigte sich, ob es auch Fördergelder bei Brunnen gebe, da in Nollingen auch einige alte Brunnen stehen. Wallat sagte, dass dies vorstellbar sei, wenn die Brunnen als Kleindenkmäler erfasst seien.