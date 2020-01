von Ingrid Böhm

Die Betrugsmasche ist simpel, aber oft erfolgreich, wie die Polizei weiß. Im Fall einer Seniorin in den 80ern, die im Betreuten Wohnen der Caritas Hochrhein in der Müssmattstraße lebt, hat sie sich aber nicht verfangen. Die betagte Dame hat offenbar nach mehrmaligen Anrufen einer unbekannten Nummer Verdacht geschöpft und sich der Caritas-Leitung anvertraut.

Die wendet sich mit ihrem Geschäftsführer Rolf Steinegger auch an die Öffentlichkeit, weil davon auszugehen sei, dass sich diese Art von Betrugsversuchen nicht nur auf ihre Wohnungen in der Müssmattstraße und der Karl-Fürstenberg-Straße beschränken. Steinegger weist auch darauf hin, dass der Caritasverband mit seinen Sozialstationen zusammen mit der Polizei präventiv wirke durch Aufklärung und Warnungen.

Polizeisprecher Jörg Kiefer ist der aktuelle Fall aus Rheinfelden bekannt, er wurde der Polizei angezeigt und datiert bis Anfang Dezember zurück. Mehrmals sei die Seniorin angerufen worden mit der Nachricht, 50.000 Euro im Lotto gewonnen zu haben. Die würde sie aber erst bekommen, wenn sie als Sicherheit Gutscheine, sogenannte Pay-Safe-Karten in einem Einkaufsmarkt erwirbt. Deren Nummern wollte der Anrufer in einem zweiten Gespräch erfahren.

Diese Karten, die wie Gutscheine funktionieren und damit bares Geld sind, so Kiefer, können problemlos für Online-Einkäufe genutzt werden, die alte Dame wäre somit ihr Geld losgewesen. Die Polizei wird in diesem Fall wegen versuchten Betrugs ermitteln. Erfahrungsgemäß suchen sich oft aus dem Ausland weltweit agierende Betrüger ältere Menschen als Opfer aus.

Oft diene den Betrügern in Call-Centern dazu das Telefonbuch bei der Suche nach möglichen Opfern. Gesucht werden besonders Namen, die früher geläufig waren, in der Annahme, dass es sich dann um einen Menschen im Seniorenalter handelt. Kiefer betont, dass es wichtig sei, dass sich Betroffene in solchen Fällen an die Polizei wenden, damit diese auch handeln könne.