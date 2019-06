von Elena Borchers

Herr Räuber, in drei Wochen ist es soweit. Sind Sie bisher zufrieden mit dem Vorverkauf?

Räuber: Wir sind zufrieden. Der Samstag läuft insgesamt sehr gut, der VIP-Bereich, in dem 200 Gäste Platz haben, ist für diesen Tag bereits komplett ausverkauft, das gilt auch für den Freitag. Für den Sonntag sind noch Restkarten im VIP-Bereich übrig. Auf dem restlichen Areal haben pro Tag 5000 Besucher Platz, dafür gibt es auch noch eine Menge Karten.

Herr Schmähling, einer der bekanntesten Gäste ist sicherlich Christina Stürmer. Auf wen können sich die Besucher noch freuen?

Schmähling: Am Freitag können sie sich sicherlich auf Snap und East 17 freuen, die sind ja aus den 90er Jahren sehr bekannt und treten fast in Originalbesetzung auf. Am Samstag sind zum Beispiel Michael Wendler, Mickie Krause und Anna-Mari Zimmermann mit dabei. Am Sonntag kommt dann Christina Stürmer und als Vorband die Boygroup BQL aus Slowenien. Insgesamt haben wir wieder ein breites Angebot an Bands und Musikern in den Bereichen Ballermann und Popschlager.

Wie viele Helfer braucht es für so ein großes Festival?

Schmähling: Wir haben Unterstützung von drei Vereinen. Am Freitag sind die Ohräquäler mit 25 Personen an der Getränkeausgabe, außerdem helfen auch wieder Freunde und Bekannte von uns im VIP-Bereich aus. Samstag wird der Haupttag mit den meisten Gästen, darum haben wir für diesen Tag 60 Helfer in zwei Schichten, sie werden von den Ruschbach-Dämonen Wyhlen gestellt. Am Sonntag helfen die Waggis aus Grenzach mit 20 bis 25 Personen.

Letztes Jahr gab es erstmals ab Sonntagmittag ein Angebot für Familien. Wird es das wieder geben?

Räuber: Nein, es gibt kein Familienprogramm mehr. Das war letztes Jahr ein Versuch. Wir haben direkt danach beschlossen, dass wir das so nicht mehr machen können. Wir müssen in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Platz sauber machen, Getränke nachfüllen und so viel vorbereiten, dass wir es nicht schaffen, schon ab 12 Uhr mit dem Programm zu beginnen. Der Familientag ist zwar trotz der brüllenden Hitze gut besucht gewesen, aber organisatorisch bekommen wir das einfach nicht hin.

Wie sieht es mit den Parkplätzen aus?

Schmähling: Aus der Erfahrung der vergangenen drei Jahre wissen wir, dass die Parkplätze in den Straßen rund um den Kulturpark Tutti Kiesi trotz Schwimmbadbetriebs völlig ausreichen. Wir haben zwar auch Gäste aus ganz Deutschland, doch 75 Prozent sind aus Rheinfelden und Ortsteilen. Die meisten von ihnen kommen mit dem Rad oder zu Fuß. Darum weisen wir die Richterwiese auch nicht mehr als Parkplatz aus. Für Gäste von außerhalb haben wir zwei Busshuttle eingerichtet, die in Freiburg und Lauchringen starten. Tickets für den Bus können per Mail gebucht werden unter bus@rs-events-rheinfelden.de.