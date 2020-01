Rheinfelden vor 3 Stunden

Angebot noch mit wenig Resonanz: Erst eine Anmeldung für Talentbühne „Open Stage“ der Musikschule

Der Leiter der Musikschule, Bernward Braun, will mit einem „Open Stage“ neue Talente finden und will auch Kleinkunst mit einbeziehen. Die Resonanz von Teilnehmern muss er nun zu Beginn des Monats allerdings als „noch spärlich“ bezeichnen – denn bisher liegt Braun erst eine konkrete Anmeldung vor. Die Talentbühne soll am Freitag, 31. Januar stattfinden.