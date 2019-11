von Ingrid Böhm

Vor wenigen Tagen hat der gemeinnützige Verein, der die Rheinfelder Tafel betreibt, Bilanz gezogen: Übers Jahr wurden rund 80 Tonnen Lebensmittel umgesetzt, da inzwischen wöchentlich rund 800 Kunden in der Einrichtung für wenige Euro weit unter dem regulären Ladenpreis einkaufen. Es gab auf den Zeitungsbericht hin einige Kommentatoren, die meinten, dass es schlimm sei, dass Menschen darauf vertrauen müssten, dass für sie in der Wohlstandsgesellschaft noch Reste abfallen, die „Abfall“ wären, weil sie sich nichts anders leisten könnten.

Tafel-Ladenleiter stellt klar

Dieser Einschätzung widerspricht Tafel-Ladenleiter Harald Höhn aufs Heftigste. Die „Tafel wird genauso behandelt wie alle anderen Läden“, betont er im Gespräch. Es gelten die gleichen Standards und Ansprüche an die Qualität der Ware und das werde auch regelmäßig vom Wirtschaftskontrolldienst (WKD) überprüft. 26 Geschäfte aus einem Einzugsgebiet von Grenzach-Wyhlen über Rheinfelden bis Schwörstadt geben Lebensmittel ab, darunter sind auch große Discounter, Bäcker und Märkte. Diese Ware werde kontrolliert, in einer ununterbrochenen Kühlkette von den Fahrern morgens nach Rheinfelden transportiert und komme sofort in die Kühlzellen oder den Tiefkühler.

Rheinfelden Wichtiger sozialer Beitrag: Tafelladen in Rheinfelden öffnet seine Türen für Interessierte Das könnte Sie auch interessieren

„Die Ware legt maximal eine halbe Stunde Fahrzeit zurück“, sagt Höhn. Zwei Leute im Tafel-Team sind in Lebenssicherheit ausgebildet und kennen sich mit der Mindesthaltbarkeit aus. Damit sei gewährleistet, dass die Ware keine Mängel aufweise. Häufig sei es so, dass Discounter eine neue Lieferung etwa bei Gurken bekommen und dann Gurken von vor zwei Tagen wieder aus dem Sortiment nehmen, obwohl diese einwandfrei seien. Bei Backwaren sind die Erzeugnisse meist vom Vortag, oft aber aber sogar tagesfrisch. Von Ware, die sonst keiner mehr möchte, könne laut Höhn nicht die Rede sein.

Rheinfelden „Jeder kommt vielleicht mal in die Lage, dass er Hilfe braucht“ Das könnte Sie auch interessieren

Der Ladenleiter weist auch darauf hin, dass sich die Tafel nicht als Vollversorger sieht. Sie mache lediglich Menschen mit einem schmalen Geldbeutel ein zusätzliches Einkaufsangebot, das ganz wenig koste. Eine Garantie, dass stets ein volles Sortiment vorhanden ist, gibt es somit nicht. Wenn die Tafel eben keine frische Milch erhalte, führe die Kunden dann eben der Weg in ein reguläres Geschäft.

Unterstützung der Geschäfte

Grundsätzlich freut sich Höhn aber über die breite Unterstützung der Geschäfte im Gebiet: „Wir sind froh, wenn wir Spenden bekommen“. Gibt es mal ein Überangebot, werde sogar Ware nach dem Einkauf an die Kunden verschenkt. Im Advent oder um Erntedank herum, erhält die Tafel außerdem von vielen Kindergärten und Kirchengemeinden Dauerlebensmittel, die Mitglieder spenden: Öl, Mehl, Reis und Nudeln aus privaten Haushalten. Das zeige sich auch gerade jetzt wieder mit 25 Kisten, die privat in Grenzach-Wyhlen gesammelt wurden. Höhn protestiert gegen den Eindruck einzelner, dass die Tafel-Kunden nehmen müssen „was übrig bleibt“. Es sei immer so, dass sich „die Leute aussuchen können, was sie möchten“. Zum Jahresende, wenn die Regale besonders gut gefüllt sind, wird die Tafel auch wieder Bonustage anbieten. Dann gibt es um Weihnachten und Silvester herum für alle, die hier einkaufen wieder Extras.