Rheinfelden Andrang im Tafelladen kurz vor Weihnachten

Kunden decken sich für die Feiertage im Rheinfelder Tafelladen ein. Wegen Weihnachten gibt es sogar drei Euro Rabatt.

Am Samstag kurz vor den Festtagen herrschte großer Andrang im Tafelladen. Leiter Harald Höhn konnte im zu Ende gehenden Jahr mit 37 ehrenamtlichen Helfern mehr als 400 Kunden mit Berechtigungsschein mit mehr als 70 Tonnen Ware versorgen.

Vor den Feiertagen galt es sich mit Waren einzudecken. Am Samstag vor Heiligabend drängten sich die Kunden im Tafelladen, nahmen sich Obst und Gemüse oder bedienten sich an den abgepackten Wurstwaren, während an der Backwaren-Theke die Helferinnen mit dem Bedienen kaum hinterherkamen. Trotzdem meinte eine Ehrenamtliche im Gedränge nur lapidar: „Das ist noch gar nicht besonders viel, da hatten wir auch schon mehr.“ Geduldig warteten die Kunden in der Schlange an der Kasse, bis sie an der Reihe waren. Routiniert rechnete Elke Mair die Waren zusammen und vergaß auch nicht, den in der Woche vor Weihnachten gewährten Rabatt von drei Euro von der Rechnung abzuziehen.

„Die ersten standen schon um 8.30 Uhr da“, sagte Ladenleiter Harald Höhn. Ursprünglich sollte um 10 Uhr geöffnet werden, aber da schon mehr als 40 Personen warteten, öffnete die Tafel früher, damit die Schlange nicht zu lang wird. Der Tafelladen hat vor den Festtagen flexibel auf die Bedürfnisse reagiert und die drei Öffnungstage um einen Tag verschoben, sodass auch am Samstagvormittag geöffnet war. „Das machen wir auch bei anderen Feiertagen“, meint Höhn. Samstags wurden noch mehrere große Supermärkte und Discounter angefahren, damit die Ware bis zum nächsten Öffnungstag noch haltbar bleibt.

Versorgung für 2000 Personen

Über 400 Ausweise für den Tafelladen sind in Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt ausgestellt. „Das sind 1500 bis 2000 Menschen, die davon abhängig sind“, bilanziert Höhn und meint, dass sich hinter manchen Ausweisen drei oder vier Kinder verbergen. Höhn meinte, dass die Zahl der Flüchtlinge unter den Kunden zurückgegangen sei, und dass Einheimische und Flüchtlinge im Gleichgewicht stehen, während Asylbewerber eine Zeitlang acht von zehn Berechtigten ausgemacht haben.

Etwa 30 bis 40 Prozent der Kunden seien Rentner, schätzt Höhn. Im Schnitt verbucht der Tafelladen pro Öffnungstag etwa 90 Kunden, anfangs nach dem Umzug von der Nollinger in die Friedrichstraße seien es zunächst weniger gewesen. An einem Spitztag wurden schon mal 98 Kunden gezählt.

Der Tafelladen kann auf 37 Ehrenamtliche zählen. Am Samstag waren neben dem Fahrer 20 Helfer in zwei Schichten in Vorbereitung und Verkauf beschäftigt. Über den ehrenamtlichen Einsatz an 52 Wochen im Jahr engagiert sich die Tafel auch mit der Organisation der Vesperkirche. Höhn weist darauf hin, dass er mit Gemeindepfarrer Joachim Kruse 2009 die ursprüngliche Idee, einen Mittagstisch wie andere Tafeln anzubieten, als das ökumenische Projekt Vesperkirche umsetzte. Die Koordination dafür liegt bei Kruse, Höhn hat den Speiseplan mit dem Caterer abgesprochen und die Tafel-Fahrer machen den Transport.

Um die Kunden der Tafel mit Waren zu versorgen, braucht es auf das Jahr hochgerechnet 70 Tonnen, sagte Höhn. Bei den Molkereiprodukten und Wurstwaren sei der Bedarf gedeckt und auch beim Obst passe es „einigermaßen“. Der Ladenleiter stellte fest: „Im Gemüsebereich könnten wir mehr gebrauchen. Es fehlt immer wieder Salat, da müssen wir die Mengen beschränken.“ Es mangele vor allem an haltbaren Lebensmitteln wie Öl, Nudeln und Reis. Höhn lobte, dass ab Herbst Spendensammlungen und andere Aktionen für die Tafel von Schulen, Kindergärten, Vereinen und Unternehmen stattfinden. „Zwischen Oktober und Februar haben wir keine Probleme mit haltbaren Lebensmitteln“, so Höhn, der erklärt, dass im Frühjahr und Sommer Haltbares teilweise nicht angeboten werden könne.

Drei Mal pro Woche einkaufen

Jeder Berechtigte kann dreimal pro Woche im Tafelladen einkaufen. Mittels Zeitvergabe werden die Kunden gelenkt, dass sie über die Öffnungszeit verteilt kommen, erläuterte Höhn. Spätere Termine wechseln sich mit früheren Terminen ab, damit kein Kunde sich benachteiligt fühlt. Höhn führte aus, dass um alle Discounter, Supermärkte und andere Geschäfte zwischen Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt anzufahren, die sieben Fahrer zwischen 55 und 60 Kilometern zurücklegen müssten. Die Strecke wird aber in drei Routen aufgeteilt und die Fahrer wechseln sich an sechs Tagen in der Woche ab. „Wir haben zum Glück im Vergleich mit anderen Läden eine kurze Strecke und wenig Unfälle“, so Höhn.