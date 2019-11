von Petra Wunderle

Eine Reihe mit besonderen Stühlen mit Platz für die Damen, und davor ein bunter Haufen Gepäck: Wir sind nicht auf einem Flughafen oder Bahnhof, wir sind in der Johanneskirche in Minseln, wo die Vokaliesen d auf Einladung des Awo Ortsvereins Minseln ihren Auftritt hatten. Die Veranstaltung – mit einem Glas Sekt und einem feinen Stückchen Zopf – fand im Rahmen des 100-jährigen Bestehens der bundesweiten Arbeiterwohlfahrt statt.

Blick auf Frauenrechtlerin

Und aus diesem Anlass rief Ortsvereinsvorsitzender Klaus Weber die Vita der Marie Juchacz in Erinnerung: Marie Juchacz war eine deutsche Sozialreformerin und Frauenrechtlerin. Unter ihrer Leitung wurde 1919 die Awo gegründet und sie hielt im gleichen Jahr als erste Frau eine Rede in der Weimarer Nationalversammlung. 1919 konnten Frauen zum ersten Mal vom aktiven und passiven Wahlrecht gebrauch machen.

Schopfheim Volkshochschule: Ein Loblied auf die Bildung für alle Das könnte Sie auch interessieren

Daher, Klaus Weber der Ortsvorsitzende, in seinen Begrüßungsworten: „Es passt sehr gut, dass wir heute fünf Frauen bei uns haben, die für sie liebe Gäste spielen werden“. Hilke Hänßler (Sopran), Almut Weber-Kapp (Mezzo Sopran), Heinke Hoffmann und Alexandra Kapitz (beide Alt) und Ursula Müller-Riether (elektrische Orgel), in eleganter, schwarzer Garderobe mit glitzerndem Halsschmuck und schönen, roten Lippen. Sehr gut sehen sie aus – und gut drauf sind sie. Ihr Auftritt ist ein Kunstwerk aus gesanglichen Kompositionen und Choreografie. Schnell bringen sie in dem voll besetzten Gotteshaus mit ihrem fröhlichen Programm das Publikum in Stimmung.

Evergreens und Souvenirs

Bunte Gepäckstücke: Ein rosa Koffer mit Hawaii-Kranz, ein großer und ein kleiner Rucksack, ein alter Koffer mit Paddel oder eine Reisetasche mit schwerem Inhalt – die Vokaliesen haben auf dem Flughafen die Gepäckstücke ersteigert und daraus eine Geschichte, ja ein kleines Musical gemacht. „Was da wohl drin ist“, fragen sich nicht nur die Künstlerinnen neugierig, um dann ein Reisegepäck nach dem anderen zu öffnen. Da stehen Evergreens und Souvenirs wunderbar leicht auf dem Programm. Die charmanten Künstlerinnen singen, ja sie unternehmen eine „Glückliche Reise“ aus der gleichnamigen Operette von Edurad Künneke. Beim „Tanz auf den Wellen“ steht eine Sägnerin paddelnd im alten Koffer, die anderen Damen übernehmen mit passender Gestik den Wellengang. Angekommen auf der Südseeinseln Hawaii wird der rosa Koffer aufgemacht und es kommen chicke Modeaccessoires ganz in Lila hervor.

Ein erfrischenden Abend

Beim indischen Tuch, gefunden im großen Rucksack, kommen erstmals Trommel und Geige zum Einsatz – und Akteure und Zuhörer kommen sofort im fernen Südasien an. Der Traumfänger ist dann das Reisemitbringsel, welches den schnellen Übergang von Indien zu den Indianern gesanglich ebnet, um dann zu der Erkenntnis zu kommen: „Träume sind Schäume“. Ein erfrischender Abend mit den Vokaliesen, amüsant und melodienreich.