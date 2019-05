von Ingrid Böhm-Jacob

Die Warmbacher Autobahnauffahrt und -ausfahrt der A 861 gehören zu den gefährlichen Verkehrsknotenpunkten auf der B 34. Weil es dort seit Jahren immer wieder kracht, drängen Polizei und Verkehrsbehörde schon seit 2016 auf eine sichere Lösung mit einer Ampelregelung. Die Ampel ist behördlich zugesagt, lässt aber dennoch weiter auf sich warten. Deshalb hat sich nun auch die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller aus Herten eingeschaltet. Wie sie per Pressemitteilung erklärt, habe das Landratsamt Lörrach schriftlich auf ihre Anfrage hin angekündigt, bis spätestens Herbst 2019 eine Ampelanlage dort zu installieren.

„Ich wohne selbst in Rheinfelden und habe leider schon so manche gefährliche Situation an der Autobahnauffahrt auf die B 34 hautnah miterleben können“, teilt sie mit. Die hohe Verkehrsdichte und die oft „unerträgliche Stausituation“ führe ihrer Meinung nach dazu, dass Autofahrer an der Fahrzeugschlange vorbeizufahren versuchen – ein Manöver mit hohem Risiko.

Für die Verzögerung der Ampelanlage führe das Landratsamt laut Hartmann-Müller eine angespannte Personalsituation beim Regierungspräsidium Freiburg als zuständige Behörde für diese Baumaßnahme an. Aber je früher sie komme, umso besser, meint die Abgeordnete.