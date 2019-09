von Ingrid Böhm-Jacob

Im vergangenen Schuljahr war das Georg-Büchner-Gymnasium mit 116 Prozent Lehrern so gut versorgt, dass Zusatzangebote geleistet wurden.

Dieses Schuljahr sieht es nicht ganz so gut aus. Durch mehrere Abgänge und Veränderungen bestehe laut Habermaier nur hundertprozentige Versorgung. Das heißt knapp 60 Lehrer. Jeder Ausfall wird damit gleich spürbar. Dass dieser aber Schulalltag ist, zeigt der Monitor im Erdgeschoss mit der Info: Entfällt.

Das GBG liegt dabei im Landesschnitt mit zwischen sieben und elf Prozent. Da kommt der Vorteil der kleinen Klassen mit nicht mehr als 25 Schülern zu Hilfe. Im Fall des Falles lassen sich auch Zusammenlegungen möglich zu machen.

Es gibt einige Konkurrenz

Dass das Georg-Büchner-Gymnasium als G8-Schule in Konkurrenz zum G9-Gymnasium in Schopfheim, der Freien Evangelischen Schule Lörrach und der Gemeinschaftsschule in Maulburg für den Bereich Dinkelberg sowie dem Lise-Meitner-Gymnasium in Grenzach für Hertener Schüler steht, kann die Schulleitung auch aus rückläufigen Schülerzahlen ableiten.

Aktuell gehen 580 Schüler von der fünften Klasse bis zur Oberstufe zum Unterricht. Der stellvertretende Schulleiter Clemens Hauser sieht eine stabile Entwicklung mit jeweils drei Eingangsklassen für die Zukunft. Der Unterricht in G8 „ist sehr wohl möglich, ohne dass Lebensqualität verloren geht“, merkt Habermaier zum Schultyp an. Ein Jahr länger Unterricht helfe manchen Schülern für ihre Entwicklung, für manche sei es aber auch erfahrungsgemäß besser, früher abzuschließen. Dass es nur wenige Abgänge nach Klasse zehn gebe, spreche dafür.

Wohlfühlen am Georg-Büchner-Gymnasium ist das Thema. | Bild: Ingrid Böhm-Jacob

Zufrieden ist die Schulleitung auch, dass die Grundschulempfehlung für Klasse fünf wieder vorzulegen ist. Die Schüler mit Hauptschulempfehlung treten gar nicht in Erscheinung und nur ganz wenige mit einer zur Realschule.

Eltern und Schülermitsprache

Oft sieht Volker Habermaier seine Rolle als Schulleiter als Moderator, um unterschiedliche Interessen von Eltern und Schülern miteinander in Einklang zu bringen. Es bewähre sich dabei als informelles Gremium der „Runde Tisch“. Zu diesem kommen Lehrer, Schüler, Elternvertreter SMV und Schulleitung regelmäßig zusammen. Dem Elternbeirat misst die Schulleitung eine wichtige, konstruktive Rolle zu.

Sprachförderung

Heile Welt Gymnasium gebe es längst nicht mehr, aber am GBG gehe es laut Schulleiter doch noch „heiler“ als an manch anderen Schule zu. Dennoch werde Sprachförderung zum Verstehen von Texten zunehmend wichtiger. Hier liege für noch ein Entwicklungsfeld.

Nachdem die naturwissenschaftlichen Räume für Biologie, Chemie und Physik zeitgemäß funktionieren, hofft Habermaier auch, mit weiteren Sanierungen voranzukommen., damit Schule ein „angenehmes Haus“ ist und ein Ort, an dem alle gerne Zeit verbringen. „Wir sind geduldig mit der Stadt“, so der Schulleiter. Schulintern kümmert sich eine AG darum, dass der Lebens- und Lernort vorankommt und Räume sinnvoll genutzt werden, Raumerweiterung ist jedenfalls kein Thema.