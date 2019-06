Herr Strehmel, was empfanden Sie, als sie erfuhren, dass Sie den Sprung in den Gemeinderat geschafft haben?

Da wir noch nicht lange in Rheinfelden wohnen, war es eine große Überraschung. Ich war wirklich überwältigt, zu sehen, dass mir so viele Rheinfelder ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Ich sehe es damit als große Verantwortung, Rheinfelden weiterhin als lebenswerte Stadt zu gestalten, und freue mich auf die Aufgabe, dies zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt und dem Gemeinderat anzupacken.

Welche Eigenschaften schätzen Sie besonders an sich? Haben Sie auch Schwächen?

Wenn es um Projekte geht, die mir wirklich am Herzen liegen, kann ich einen langen Atem haben, um diese auch wirklich zum Erfolg zu führen. Zugleich ist mir wichtig, Dinge fair und und offen im Ergebnis zu diskutieren, um am Schluss wirklich zu einer soliden Lösung zu kommen, die möglichst viele Aspekte berücksichtigt. Oft bedeutet das auch, Kompromisse zu machen, und nicht seine Anfangsposition durchsetzen zu wollen. Ob das eine Schwäche ist, weiß ich allerdings nicht.

Wofür wollen Sie sich in den nächsten fünf Jahren persönlich einsetzen, und warum?

Als junger Familienvater ist mir insbesondere die Ausrichtung unserer Stadt als kinderfreundliche Stadt wichtig. Hierzu gehören einerseits gut ausgestattete und anregende Spielplätze, aber auch ein ausreichendes und bedarfsgerechtes Kindertagesangebot von guter Qualität, von der Krippe bis zum Hort. Darüber hinaus möchte ich mich als Umweltwissenschaftler sehr für den Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen einsetzen. Insbesondere der Klimawandel und dessen mögliche Folgen sind mir hier ein wichtiges Thema. Ich bin überzeugt davon, dass gerade auch auf kommunaler Ebene viel zur Einsparung von CO2 beigetragen werden kann, wenn attraktive Lösungen für die Bürgerinnen und Bürger umgesetzt werden. Dies können zum Beispiel einzelne Maßnahmen des „Smart City“-Konzepts sein. Als Leitbild ist mir hierbei sehr wichtig, ökonomische, ökologische und soziale Interessen so gut wie möglich zu versöhnen.

Haben Sie einen Lieblingsort in Ihrer Stadt oder Gemeinde?

Mein Lieblingsort in Rheinfelden ist die Rheinbrücke, die uns mit unseren Nachbarn in Rheinfelden in der Schweiz verbindet. Nicht nur wegen der tosenden Wassermassen, die mich als studiertem Hydrologen faszinieren. Insbesondere steht die Brücke für Verbindung, Offenheit und Völkerverständigung. In Zeiten, wo einige wieder darüber nachdenken, neue Mauern zu bauen, finde ich das ein starkes Symbol, auf das wir Rheinfeldener stolz sein können.