Rheinfelden Alperenler-Moschee will künftig Pizza ausliefern und Süßwaren herstellen

Alperenler-Moschee will künftig Pizza ausliefern und Süßwaren herstellen

In einem Anbau der Alperenler-Moschee sollen ein Pizzalieferservice und ein Laden für die Süßwarenproduktion entstehen. Der Ortschaftsrat Karsau hat über den entsprechenden Bauantrag diskutiert.

In der Sitzung des Ortschaftsrates Karsau am Dienstagabend hat Ortsvorsteher Jürgen Räuber im Rahmen eines Kenntnisnahmeverfahrens die Nutzungsänderung im Nebengebäude der Moschee verkündet. Grundlage war ein entsprechender Bauantrag. Danach sollen im bisherigen Einkaufsmarkt der Moschee eine Produktionsfläche für Teigwaren und eine für Süßwaren entstehen.

Baurechtsbehörde hat keine Einwände

Auch in einem ehemaligen Waschraum ist eine Produktionsfläche für Teigwaren geplant. Die Baurechtsbehörde der Stadt Rheinfelden hatte in Bezug auf die Nutzungsänderung keine Einwendungen. Die Karsauer Ortschaftsrätin Elke Frank-Eschbach stellte jedoch fest, dass in den Skizzen des Bauantrages für die Nutzungsänderung eine Vielzahl von Parkplätzen vor dem Moschee-Gebäude ausgewiesen ist.

Sie sagte, dass dies nicht der Realität entspreche, weil ein Teil dieser als Parkplätze dargestellten Flächen tatsächlich als begrünter Bolzplatz genutzt werde. Sie bat darum, dass dies der Stadtverwaltung mitgeteilt werde, weil es gerade während der Freitagsgebete in der Moschee immer wieder zu einem „Parkchaos“ komme.

Elke Frank-Eschbach bittet daher die Stadtverwaltung, dass die Parksituation vor der Moschee im Rahmen der Nutzungsänderung überprüft wird, so auch die Zahl der auszuweisenden Stellplätze.