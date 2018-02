Rheinfelden Alles Wissenswerte zum grenzüberschreitenden Umzug

Der große grenzüberschreitende Umzug ist in jedem Jahr einer der absoluten Höhepunkte der Fasnacht in Rheinfelden. Oberzunftmeister Michael Birlin erwartet für die Narrenzunft Rheinfelden 1800 bis 2000 Hästräger.

Viele Besucher dürfte in diesem Jahr freuen, dass am Sonntag, 11. Februar, von 14.11 Uhr an besonders viele Wagen und Musiken mit im närrischen Lindwurm unterwegs sind.