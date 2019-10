von Ralf H. Dorweiler

Für Claudius Beck, den Leiter des Kulturamts der Stadt, gibt es die Zeit vor den Brückensensationen und die Zeit danach. Nach dem großen Höhepunkt im August stellte er jetzt das Winterprogramm vor, das von September bis März Gültigkeit hat.

In diese Zeit fällt auch ein besonderes Jubiläum: Die Stadtbibliothek feiert ihr zehnjähriges Bestehen mit vielen Veranstaltungen. Kultur- und Festprogramm wurden am Montag in einer Pressekonferenz vorgestellt. „Durch und durch durchwachsen“, sei das Programm des städtischen Kulturamts im Herbst und Winter, so Beck, der „durchwachsen“ als positiv besetzten Begriff nutzte.

Mit 49 Konzerten, Theateraufführungen, Kinderprogrammen, Kabarettabenden und Ausstellungseröffnungen wird etwa alle vier Tage eine neue kulturelle Attraktion geboten. Das ist für ein kleines Amt kaum allein zu bewältigen.

Brückensensationen 2020 Wer schon wissen will, wann die Brückensensationen 2020 stattfinden, ist mit dem Programmheft mit der Kulturvorschau auf das kommende Jahr auch bestens beraten: Vom Freitag, 21., bis zum Sonntag, 23. August, wird das beliebte Straßentheaterfestival das nächste Mal steigen.

Bürgermeisterin Diana Stöcker lobte, dass Beck auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Kooperationen mit Institutionen, Vereinen und Organisationen eingegangen ist, um den Rheinfeldern und natürlich auch den vielen Gästen von außerhalb, die sich in Rheinfelden immer wieder kulturell verwöhnen lassen, ein tolles Programm zu bieten. Das Programm ist gedruckt erschienen und bietet sogar schon eine Vorschau auf 2020. „Wir arbeiten bis zu zwei Jahre im Voraus“, sagte Claudius Beck. Schon jetzt sei man dabei, die Kulturhöhepunkte für 2021 zu buchen.

Doch zurück zum aktuellen Programm: Fünf Ausstellungen, zehn Kabarettabende, 13 Klassikkonzerte, zwei Gitarrenkonzerte, sechs Kinderveranstaltungen und neun Programmpunkte im Rahmen der Kindertheatertage, ein Schauspiel, eine Lesung und zum ersten Mal ein „Rudelsingen“, wie Beck das Singalong mit Tobias Sudhoff Ende März im Bürgersaal nennt.

Krimilesung im Bürgersaal

Die Lesung wird vom Krimi-Duo Volker Klüpfel und Michael Kobr ebenfalls im Bürgersaal gehalten. Die beiden waren mit einer „Kluftinger“-Lesung schon einmal da und seien die einzigen in Rheinfelden, die mit einer Lesung 450 Leute angelockt hätten. Für kommenden März, wenn sie einen Thriller vorstellen, hat er hohe Erwartungen. Zeitlich näher ist der Kabarett-Auftritt von Heinrich del Core, der schon einmal bei einem Voconodome-Festival vor Ort war. Beck bezeichnet ihn als Publikumsmagneten. Schon mehr als 300 Tickets seien verkauft für die Vorstellung am 17. Oktober.

Pianist im Haus Salmegg

Das Kulturprogramm bietet eine Mischung aus überregional bekannten und gar internationalen Persönlichkeiten und Gruppen sowie regional bekannten Künstlern. Der Pianist Thomas Weber zum Beispiel, der am Freitag, 25. Oktober bei freiem Eintritt im Dietschy-Saal des Hauses Salmegg ein ambitioniertes Konzert geben wird, ist in Rheinfelden bestens bekannt, immerhin ist er auch Lehrkraft an der Musikschule.

Satirischer Jahresrückblick mit „Onkel Fisch“

„Onkel Fisch“ dürften Radiohörern ein Begriff sein. Im Sender SWR3 bringen die beiden Satiriker einen kultigen Wochenrückblick. In Rheinfelden gehen sie sogar noch weiter: Am 13. Dezember wird das Duo einen satirischen Jahresrückblick auf die Bühne des Bürgersaals bringen.

Russische Nationalphilharmonie zu Gast

Am gleichen Ort ist ein paar Wochen vorher, am 17. November im Rahmen der Meisterkonzerte die Russische Nationalphilharmonie an der Wolga Saratow zu hören.

Zehn Jahre Stadtbibliothek im Rathaus

Im November 2009 nahm die Stadtbibliothek ihren Betrieb in den neuen Räumen im Rathaus auf. Der Medienbestand ist seither von 22 500 auf 48 000 mehr als verdoppelt worden, wie Bibliotheksleiterin Andrea Strecker informierte. Den gleichen Trend kann man auch bei den Zahlen der Ausleihen beobachten: Von 48 000 im ersten Jahr geht ihre Zahl zehn Jahre später auf 118 000 hoch.

Jubiläumsabend mit Comedian Uli Boettcher

Ein runder Geburtstag will natürlich gefeiert werden: Am Donnerstag, 21. November, findet bei freiem Eintritt der große Jubiläumsabend mit Comedian Uli Boettcher, einem Jazz-Trio und vielen Geburtstagsüberraschungen statt (ab 19.30 Uhr). Am Samstag ist Familientag und am Sonntag wird es mit Krimi-Erzählungen und einem Krimi-Comic-Theaterstück spannend und lustig zugleich. Ernsthaft wird es am Mittwoch darauf im Lesesaal, wo Eva Rein über die Förderung von Lese- und Medienkompetenz bei Kindern informiert.